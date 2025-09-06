https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/abd-temsilciler-meclisi-baskani-johnson-trumpin-epstein-davasinda-fbi-muhbiri-oldugunu-iddia-etti-1099161836.html

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Trump'ın Epstein davasında FBI muhbiri olduğunu iddia etti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Trump'ın Epstein davasında FBI muhbiri olduğunu iddia etti

Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, ABD Başkanı Trump'ın Epstein hakkındaki ilk suç söylentilerinden sonra FBI'a bilgi veren bir muhbir olduğunu dile getirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'ın Jeffrey Epstein’ın suçlarına dair ilk söylentilerin ardından, onunla ilgili FBI muhbiri olduğunu açıkladı.CNN çalışanı Manu Raju, basın toplantısından bir video parçasını sosyal medya platformu X’te yayımladı.Yayımlanan kayıtta şu cümleler yer aldı:Trump’ın gelecekte Epstein’in mağdurlarıyla buluşup buluşmayacağını sorusuna da yanıt veren Johnson, “Bu muhtemelen gerçekleşecek" dedi.Epstein, ilk kez 2006 yılında reşit olmayanları fuhuşa sürükleme şüphesiyle gözaltına alınmıştı.Epstein dosyasına olan kamuoyu ilgisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın mevcut yönetimi, dosyaları açıklama vaadine rağmen yeni belgeleri sunamadığında yeniden gündeme gelmişti. FBI ve Adalet Bakanlığı’nın, Epstein’ın nüfuzlu kişilere şantaj yapmadığını ve bir müşteri listesi bulunmadığını ileri sürdüğü ortak açıklamasının ardından, Trump’a destekçileri de dahil olmak üzere yoğun eleştiriler yöneltilmişti. Öte yandan Şubat ayında Fox News kanalına verdiği röportajda ABD Başsavcısı Pam Bondi, listeyle ilgili bir soruya, 'listenin masasının üzerinde olduğu ve incelenmeyi beklediği' şeklinde yanıt vermişti.2019 yılında Epstein, ABD'de reşit olmayanların cinsel sömürü amacıyla insan ticaretine maruz bırakılması suçlamasıyla (40 yıla kadar hapis) ve bu ticarete teşvik etmek amacıyla komplo kurma (5 yıla kadar hapis) suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Savcıların verilerine göre, 2002 ile 2005 yılları arasında Epstein, New York ve Florida’daki rezidanslarında onlarca reşit olmayan kızla cinsel ilişkide bulunmuştu. Bu kişilere nakit olarak yüzlerce dolar ödendiği belirtilirken, ardından bazı kurbanlara yeni kızları getirmeleri için 'yol gösterici' olmaları talimatı verilmişti. Mağdurlardan bazılarının 14 yaşından küçük olduğu belirtiliyor.Epstein, 2019 yılında insan ticareti suçlamasıyla yargılanmayı beklerken cezaevi hücresinde ölü bulunmuştu. Soruşturma neticesinde Epstein'in intihar ettiği dile getirilirken ABD makamları tarafından yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerinde Epstein’ın öldüğü gün birkaç dakikanın eksik olduğu iddiasıyla ortaya çıkmıştı.

