Türkiye
SON DAKİKA | Bursa'da yine orman yangını çıktı: Müdahale sürüyor
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/bursada-yine-orman-yangini-cikti-1099141485.html
Bursa'da yine orman yangını çıktı
Bursa'da yine orman yangını çıktı
Sputnik Türkiye
Bursa Osmangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı. 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T15:08+0300
2025-09-05T15:08+0300
türki̇ye
bursa
osmangazi
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099141173_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_75b4c0bdcdc6b4c5ae5704ec02012deb.jpg
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Müdahale sürüyorİhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
türki̇ye
bursa
osmangazi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099141173_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_4f971bfbf4bb2527e7a43dfd67f8faee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bursa, osmangazi, orman yangını
bursa, osmangazi, orman yangını

Bursa'da yine orman yangını çıktı

15:08 05.09.2025
© Mustafa YılmazBursa yangın
Bursa yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
© Mustafa Yılmaz
Abone ol
Bursa Osmangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
© Mustafa YılmazBursa yangın
Bursa yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
Bursa yangın
© Mustafa Yılmaz

Müdahale sürüyor

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала