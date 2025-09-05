https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/bursada-yine-orman-yangini-cikti-1099141485.html
Bursa'da yine orman yangını çıktı
Sputnik Türkiye
Bursa Osmangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı. 05.09.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099141173_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_75b4c0bdcdc6b4c5ae5704ec02012deb.jpg
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Müdahale sürüyorİhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
