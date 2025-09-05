https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/bursada-yine-orman-yangini-cikti-1099141485.html

Bursa'da yine orman yangını çıktı

Sputnik Türkiye

Bursa Osmangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı. 05.09.2025

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Müdahale sürüyorİhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

