Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/bessent-fed-incelemeye-tabi-tutulmali-kendi-bagimsizligini-tehdit-ediyor-1099152122.html
Bessent: Fed, incelemeye tabi tutulmalı, kendi bağımsızlığını tehdit ediyor
Bessent: Fed, incelemeye tabi tutulmalı, kendi bağımsızlığını tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) incelemeye tabi tutulması gerektiğini, bankanın kendi bağımsızlığını tehlikeye attığını söyledi. 06.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-06T04:35+0300
2025-09-06T04:35+0300
dünya
scott bessent
fed
abd
merkez bankası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_885c90ade6c6261b747af4645ac1d9ad.jpg
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, para politikası, düzenleme, iletişim, personel ve araştırma alanlarını da kapsayacak şekilde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) incelemeye tabi tutulması gerektiğini söyledi.'Merkez bankasının bağımsızlığını tehdit ediyor'Fed'in yeni işleyiş modelinin fiilen bir 'fonksiyon kazanımı' para politikası deneyi olduğunu belirten Bessent, "Standart dışı politikaların aşırı kullanımı, görev alanının genişlemesi ve kurumsal şişkinlik merkez bankasının bağımsızlığını tehdit ediyor. Fed rotasını değiştirmeli." ifadelerini kullandı.Aynı zamanda Bessent, Fed'in enflasyon hedefini yerine getirmeyerek sınıfsal ve kuşaklar arası eşitsizliklerin artmasına zemin hazırladığını kaydetti.'Hükümetle koordineli olmalı, incelenmeli'Bessent, parasal genişleme gibi olağan dışı politikaların yalnızca gerçek acil durumlarda, federal hükümetin geri kalanıyla koordineli şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Para politikası, düzenleme, iletişim, personel ve araştırma dahil olmak üzere tüm kurumun dürüst, bağımsız ve tarafsız bir incelemesi yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/trump-savunma-bakanligi-olan-pentagonun-ismini-savas-bakanligi-olarak-degistirdi-1099149788.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c5b846e7e738c48b25db86e567d628c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
scott bessent, fed, abd, merkez bankası
scott bessent, fed, abd, merkez bankası

Bessent: Fed, incelemeye tabi tutulmalı, kendi bağımsızlığını tehdit ediyor

04:35 06.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon Scott Bessent
 Scott Bessent - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) incelemeye tabi tutulması gerektiğini, bankanın kendi bağımsızlığını tehlikeye attığını söyledi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, para politikası, düzenleme, iletişim, personel ve araştırma alanlarını da kapsayacak şekilde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) incelemeye tabi tutulması gerektiğini söyledi.

'Merkez bankasının bağımsızlığını tehdit ediyor'

Fed'in yeni işleyiş modelinin fiilen bir 'fonksiyon kazanımı' para politikası deneyi olduğunu belirten Bessent, "Standart dışı politikaların aşırı kullanımı, görev alanının genişlemesi ve kurumsal şişkinlik merkez bankasının bağımsızlığını tehdit ediyor. Fed rotasını değiştirmeli." ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda Bessent, Fed'in enflasyon hedefini yerine getirmeyerek sınıfsal ve kuşaklar arası eşitsizliklerin artmasına zemin hazırladığını kaydetti.

'Hükümetle koordineli olmalı, incelenmeli'

Bessent, parasal genişleme gibi olağan dışı politikaların yalnızca gerçek acil durumlarda, federal hükümetin geri kalanıyla koordineli şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Para politikası, düzenleme, iletişim, personel ve araştırma dahil olmak üzere tüm kurumun dürüst, bağımsız ve tarafsız bir incelemesi yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Pentagon: ABD'de görülen 'gizemli dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisine' ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
DÜNYA
Trump, 'Savunma Bakanlığı' olan Pentagon’un ismini 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirdi
Dün, 23:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала