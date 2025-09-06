https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/bessent-fed-incelemeye-tabi-tutulmali-kendi-bagimsizligini-tehdit-ediyor-1099152122.html
Bessent: Fed, incelemeye tabi tutulmalı, kendi bağımsızlığını tehdit ediyor
Bessent: Fed, incelemeye tabi tutulmalı, kendi bağımsızlığını tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) incelemeye tabi tutulması gerektiğini, bankanın kendi bağımsızlığını tehlikeye attığını söyledi. 06.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-06T04:35+0300
2025-09-06T04:35+0300
2025-09-06T04:35+0300
dünya
scott bessent
fed
abd
merkez bankası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_885c90ade6c6261b747af4645ac1d9ad.jpg
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, para politikası, düzenleme, iletişim, personel ve araştırma alanlarını da kapsayacak şekilde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) incelemeye tabi tutulması gerektiğini söyledi.'Merkez bankasının bağımsızlığını tehdit ediyor'Fed'in yeni işleyiş modelinin fiilen bir 'fonksiyon kazanımı' para politikası deneyi olduğunu belirten Bessent, "Standart dışı politikaların aşırı kullanımı, görev alanının genişlemesi ve kurumsal şişkinlik merkez bankasının bağımsızlığını tehdit ediyor. Fed rotasını değiştirmeli." ifadelerini kullandı.Aynı zamanda Bessent, Fed'in enflasyon hedefini yerine getirmeyerek sınıfsal ve kuşaklar arası eşitsizliklerin artmasına zemin hazırladığını kaydetti.'Hükümetle koordineli olmalı, incelenmeli'Bessent, parasal genişleme gibi olağan dışı politikaların yalnızca gerçek acil durumlarda, federal hükümetin geri kalanıyla koordineli şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Para politikası, düzenleme, iletişim, personel ve araştırma dahil olmak üzere tüm kurumun dürüst, bağımsız ve tarafsız bir incelemesi yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/trump-savunma-bakanligi-olan-pentagonun-ismini-savas-bakanligi-olarak-degistirdi-1099149788.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c5b846e7e738c48b25db86e567d628c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
scott bessent, fed, abd, merkez bankası
scott bessent, fed, abd, merkez bankası
Bessent: Fed, incelemeye tabi tutulmalı, kendi bağımsızlığını tehdit ediyor
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) incelemeye tabi tutulması gerektiğini, bankanın kendi bağımsızlığını tehlikeye attığını söyledi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, para politikası, düzenleme, iletişim, personel ve araştırma alanlarını da kapsayacak şekilde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) incelemeye tabi tutulması gerektiğini söyledi.
'Merkez bankasının bağımsızlığını tehdit ediyor'
Fed'in yeni işleyiş modelinin fiilen bir 'fonksiyon kazanımı' para politikası deneyi olduğunu belirten Bessent, "Standart dışı politikaların aşırı kullanımı, görev alanının genişlemesi ve kurumsal şişkinlik merkez bankasının bağımsızlığını tehdit ediyor. Fed rotasını değiştirmeli." ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda Bessent, Fed'in enflasyon hedefini yerine getirmeyerek sınıfsal ve kuşaklar arası eşitsizliklerin artmasına zemin hazırladığını kaydetti.
'Hükümetle koordineli olmalı, incelenmeli'
Bessent, parasal genişleme gibi olağan dışı politikaların yalnızca gerçek acil durumlarda, federal hükümetin geri kalanıyla koordineli şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Para politikası, düzenleme, iletişim, personel ve araştırma dahil olmak üzere tüm kurumun dürüst, bağımsız ve tarafsız bir incelemesi yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.