Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/arastirma-ortaya-koydu-daha-uzun-yasamak-isteyen-ev-isi-yapsin--1099161586.html
Araştırma ortaya koydu: Daha uzun yaşamak isteyen ev işi yapsın
Araştırma ortaya koydu: Daha uzun yaşamak isteyen ev işi yapsın
Sputnik Türkiye
Bir araştırmaya göre, ev işi yapanlar daha uzun yaşıyor. Nedeni ise ev işleri sırasında yapılan fiziksel aktiviteler. 06.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-06T15:17+0300
2025-09-06T15:17+0300
yaşam
amerikan kalp derneği
ev işi
temizlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095465619_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_7f15000da40e6c3419ada0d16772de4e.jpg
Amerikan Kalp Derneği için yayımlanan bir dergide yer alan araştırmaya göre, bulaşık yıkamak, ütü yapmak ve yerleri silmek gibi ev işleri ömrü uzatıyor. Ev işleri sırasında yapılan hareketler de dahil yoğun fiziksel aktivite, ölüm riskini 6 yıla kadar azaltabiliyor.Ölüm riskini 6 yıl azaltıyorCirculation Dergisi tarafından yapılan araştırma, ev işlerinin ömrü uzattığını ortaya koydu. Ev işleri de dahil her gün beş kez birer dakikalık yoğun fiziksel aktivitenin ölüm riskini 6 yıl azalttığı belirlendi.Beş dakikalık hareket bile riski azaltıyorYeni araştırma günde 5 dakikalık yoğun egzersizin bile kişinin kalp hastalığı ve ölüm riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Ya da 25 dakikalık orta yoğunlukta yapılacak egzersizin de aynı faydayı sağlayacağı ve ölüm riskini azaltacağı kaydedildi.Araştırmacılar ne kadar süre olursa olsun yoğun egzersizin günlük hayata dahil edilmesini tavsiye ediyor. Günlük ev işlerinin de kalbi korumaya ve ömrü uzatmaya yardımcı olduğu belirtiliyor. 24 bin kişi takip edildiBilim insanları 24 bin kişiye takılan akıllı bilekliklerin 7 günlük analizini inceleyerek bu sonuca ulaştı. incelemeye alınanların yaş ortalamasının 62 olduğu ve düzenli egzersiz yapmadıkları belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/arastirma-gunde-sadece-1-dakikalik-yogun-egzersiz-omru-uzatabilir-1099026666.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095465619_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5833d6255843b6e5a6d6795f60c1302d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
amerikan kalp derneği, ev işi, temizlik
amerikan kalp derneği, ev işi, temizlik

Araştırma ortaya koydu: Daha uzun yaşamak isteyen ev işi yapsın

15:17 06.09.2025
temizlik
temizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2025
Abone ol
Bir araştırmaya göre, ev işi yapanlar daha uzun yaşıyor. Nedeni ise ev işleri sırasında yapılan fiziksel aktiviteler.
Amerikan Kalp Derneği için yayımlanan bir dergide yer alan araştırmaya göre, bulaşık yıkamak, ütü yapmak ve yerleri silmek gibi ev işleri ömrü uzatıyor. Ev işleri sırasında yapılan hareketler de dahil yoğun fiziksel aktivite, ölüm riskini 6 yıla kadar azaltabiliyor.

Ölüm riskini 6 yıl azaltıyor

Circulation Dergisi tarafından yapılan araştırma, ev işlerinin ömrü uzattığını ortaya koydu. Ev işleri de dahil her gün beş kez birer dakikalık yoğun fiziksel aktivitenin ölüm riskini 6 yıl azalttığı belirlendi.

Beş dakikalık hareket bile riski azaltıyor

Yeni araştırma günde 5 dakikalık yoğun egzersizin bile kişinin kalp hastalığı ve ölüm riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Ya da 25 dakikalık orta yoğunlukta yapılacak egzersizin de aynı faydayı sağlayacağı ve ölüm riskini azaltacağı kaydedildi.
Araştırmacılar ne kadar süre olursa olsun yoğun egzersizin günlük hayata dahil edilmesini tavsiye ediyor. Günlük ev işlerinin de kalbi korumaya ve ömrü uzatmaya yardımcı olduğu belirtiliyor.

24 bin kişi takip edildi

Bilim insanları 24 bin kişiye takılan akıllı bilekliklerin 7 günlük analizini inceleyerek bu sonuca ulaştı. incelemeye alınanların yaş ortalamasının 62 olduğu ve düzenli egzersiz yapmadıkları belirtildi.
Egzersiz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
SAĞLIK
Araştırma: Günde sadece 1 dakikalık yoğun egzersiz ömrü uzatabilir
2 Eylül, 14:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала