Araştırma ortaya koydu: Daha uzun yaşamak isteyen ev işi yapsın
Bir araştırmaya göre, ev işi yapanlar daha uzun yaşıyor. Nedeni ise ev işleri sırasında yapılan fiziksel aktiviteler. 06.09.2025, Sputnik Türkiye
Amerikan Kalp Derneği için yayımlanan bir dergide yer alan araştırmaya göre, bulaşık yıkamak, ütü yapmak ve yerleri silmek gibi ev işleri ömrü uzatıyor. Ev işleri sırasında yapılan hareketler de dahil yoğun fiziksel aktivite, ölüm riskini 6 yıla kadar azaltabiliyor.Ölüm riskini 6 yıl azaltıyorCirculation Dergisi tarafından yapılan araştırma, ev işlerinin ömrü uzattığını ortaya koydu. Ev işleri de dahil her gün beş kez birer dakikalık yoğun fiziksel aktivitenin ölüm riskini 6 yıl azalttığı belirlendi.Beş dakikalık hareket bile riski azaltıyorYeni araştırma günde 5 dakikalık yoğun egzersizin bile kişinin kalp hastalığı ve ölüm riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Ya da 25 dakikalık orta yoğunlukta yapılacak egzersizin de aynı faydayı sağlayacağı ve ölüm riskini azaltacağı kaydedildi.Araştırmacılar ne kadar süre olursa olsun yoğun egzersizin günlük hayata dahil edilmesini tavsiye ediyor. Günlük ev işlerinin de kalbi korumaya ve ömrü uzatmaya yardımcı olduğu belirtiliyor. 24 bin kişi takip edildiBilim insanları 24 bin kişiye takılan akıllı bilekliklerin 7 günlük analizini inceleyerek bu sonuca ulaştı. incelemeye alınanların yaş ortalamasının 62 olduğu ve düzenli egzersiz yapmadıkları belirtildi.
