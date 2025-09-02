Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/arastirma-gunde-sadece-1-dakikalik-yogun-egzersiz-omru-uzatabilir-1099026666.html
Araştırma: Günde sadece 1 dakikalık yoğun egzersiz ömrü uzatabilir
Araştırma: Günde sadece 1 dakikalık yoğun egzersiz ömrü uzatabilir
Sputnik Türkiye
ABD’de yapılan araştırmaya göre günde sadece 1 dakikalık yoğun egzersiz, ölüm riskini yüzde 38 azaltabiliyor. Günlük hayatta yapılan kısa hareketler ömrü uzatabilir.
2025-09-02T14:44+0300
2025-09-02T14:44+0300
sağlik
sağlıklı yaşam
egzersiz
spor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096933229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_82340c2d8046bfa0a4e0736b1ea02f41.jpg
Düzenli egzersiz yapmakta zorlananlar için umut verici bir araştırma yayımlandı. ABD'de yürütülen bir çalışmaya göre, günlük yaşamda yapılan kısa süreli yoğun aktiviteler bile yaşam süresini uzatabiliyor.'1.1 dakikalık yoğun aktivite yeterli'Araştırmada, günde yalnızca 1.1 dakikalık yoğun aktivite yapan kişilerin, altı yıl içinde herhangi bir nedenden ölme riskinin yüzde 38 daha düşük olduğu belirlendi. Bu aktiviteler, merdiven çıkmak, ağır yük taşımak ya da çocuklarla enerjik bir şekilde oynamak gibi günlük hayatta fark etmeden yapılan hareketleri kapsıyor.Çalışmayı yürüten Sydney Üniversitesi’nden Prof. Emmanuel Stamatakis, yetişkinlerin yalnızca yüzde 15’inin düzenli egzersiz yaptığını belirterek “Çoğu insan günlük rutinine düzenli sporu dahil etmekte zorlanıyor. Ancak bu tür kısa ve yoğun aktiviteler bile sağlık açısından büyük fark yaratabilir” dedi.Önceki çalışmalar da benzer sonuçlar vermiştiBenzer bir analiz, İngiltere’deki UK Biobank verileriyle de yapılmıştı. O araştırmada, günde yaklaşık 4.4 dakika yoğun aktivite yapan kişilerin ölüm riskinin benzer şekilde düştüğü görülmüştü. Ancak ABD’deki daha az fit bireylerde faydanın daha kısa süreli egzersizlerle sağlanabildiği ortaya çıktı.Uzmanlar, bu bulguların neden-sonuç ilişkisini kesin olarak kanıtlamasa da, günlük yaşamda fırsat buldukça yapılan kısa hareketlerin sağlık açısından önemli faydalar sağlayabileceği konusunda hemfikir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/fazla-tuz-tansiyonu-yukseltiyor-peki-az-tuz-neden-olum-getiriyor-1099012021.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096933229_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_466b5cc82c379a07f1d3e3689f5e583d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1 dakikalık egzersiz, kısa egzersiz ömrü uzatır, yoğun fiziksel aktivite faydaları, incidental exercise, ölüm riski azaltma egzersiz, günlük egzersiz önerileri
1 dakikalık egzersiz, kısa egzersiz ömrü uzatır, yoğun fiziksel aktivite faydaları, incidental exercise, ölüm riski azaltma egzersiz, günlük egzersiz önerileri

Araştırma: Günde sadece 1 dakikalık yoğun egzersiz ömrü uzatabilir

14:44 02.09.2025
Egzersiz
Egzersiz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
Abone ol
ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, her gün toplamda 1 dakikadan biraz fazla süren kısa ve yoğun fiziksel aktiviteler, ölüm riskini yüzde 38 oranında azaltabiliyor. Uzmanlar, günlük hayattaki küçük ancak yoğun hareketlerin bile büyük sağlık faydaları sağlayabileceğin vurguladı.
Düzenli egzersiz yapmakta zorlananlar için umut verici bir araştırma yayımlandı. ABD'de yürütülen bir çalışmaya göre, günlük yaşamda yapılan kısa süreli yoğun aktiviteler bile yaşam süresini uzatabiliyor.

'1.1 dakikalık yoğun aktivite yeterli'

Araştırmada, günde yalnızca 1.1 dakikalık yoğun aktivite yapan kişilerin, altı yıl içinde herhangi bir nedenden ölme riskinin yüzde 38 daha düşük olduğu belirlendi. Bu aktiviteler, merdiven çıkmak, ağır yük taşımak ya da çocuklarla enerjik bir şekilde oynamak gibi günlük hayatta fark etmeden yapılan hareketleri kapsıyor.
Çalışmayı yürüten Sydney Üniversitesi’nden Prof. Emmanuel Stamatakis, yetişkinlerin yalnızca yüzde 15’inin düzenli egzersiz yaptığını belirterek “Çoğu insan günlük rutinine düzenli sporu dahil etmekte zorlanıyor. Ancak bu tür kısa ve yoğun aktiviteler bile sağlık açısından büyük fark yaratabilir” dedi.

Önceki çalışmalar da benzer sonuçlar vermişti

Benzer bir analiz, İngiltere’deki UK Biobank verileriyle de yapılmıştı. O araştırmada, günde yaklaşık 4.4 dakika yoğun aktivite yapan kişilerin ölüm riskinin benzer şekilde düştüğü görülmüştü. Ancak ABD’deki daha az fit bireylerde faydanın daha kısa süreli egzersizlerle sağlanabildiği ortaya çıktı.
Uzmanlar, bu bulguların neden-sonuç ilişkisini kesin olarak kanıtlamasa da, günlük yaşamda fırsat buldukça yapılan kısa hareketlerin sağlık açısından önemli faydalar sağlayabileceği konusunda hemfikir.
Tuz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
SAĞLIK
Fazla tuz tansiyonu yükseltiyor, peki az tuz neden ölüm getiriyor?
11:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала