https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/arastirma-gunde-sadece-1-dakikalik-yogun-egzersiz-omru-uzatabilir-1099026666.html

Araştırma: Günde sadece 1 dakikalık yoğun egzersiz ömrü uzatabilir

Sputnik Türkiye

ABD’de yapılan araştırmaya göre günde sadece 1 dakikalık yoğun egzersiz, ölüm riskini yüzde 38 azaltabiliyor. Günlük hayatta yapılan kısa hareketler ömrü uzatabilir.

2025-09-02T14:44+0300

sağlik

sağlıklı yaşam

egzersiz

spor

Düzenli egzersiz yapmakta zorlananlar için umut verici bir araştırma yayımlandı. ABD'de yürütülen bir çalışmaya göre, günlük yaşamda yapılan kısa süreli yoğun aktiviteler bile yaşam süresini uzatabiliyor.'1.1 dakikalık yoğun aktivite yeterli'Araştırmada, günde yalnızca 1.1 dakikalık yoğun aktivite yapan kişilerin, altı yıl içinde herhangi bir nedenden ölme riskinin yüzde 38 daha düşük olduğu belirlendi. Bu aktiviteler, merdiven çıkmak, ağır yük taşımak ya da çocuklarla enerjik bir şekilde oynamak gibi günlük hayatta fark etmeden yapılan hareketleri kapsıyor.Çalışmayı yürüten Sydney Üniversitesi’nden Prof. Emmanuel Stamatakis, yetişkinlerin yalnızca yüzde 15’inin düzenli egzersiz yaptığını belirterek “Çoğu insan günlük rutinine düzenli sporu dahil etmekte zorlanıyor. Ancak bu tür kısa ve yoğun aktiviteler bile sağlık açısından büyük fark yaratabilir” dedi.Önceki çalışmalar da benzer sonuçlar vermiştiBenzer bir analiz, İngiltere’deki UK Biobank verileriyle de yapılmıştı. O araştırmada, günde yaklaşık 4.4 dakika yoğun aktivite yapan kişilerin ölüm riskinin benzer şekilde düştüğü görülmüştü. Ancak ABD’deki daha az fit bireylerde faydanın daha kısa süreli egzersizlerle sağlanabildiği ortaya çıktı.Uzmanlar, bu bulguların neden-sonuç ilişkisini kesin olarak kanıtlamasa da, günlük yaşamda fırsat buldukça yapılan kısa hareketlerin sağlık açısından önemli faydalar sağlayabileceği konusunda hemfikir.

