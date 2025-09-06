https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/abdde-otomotiv-devi-tesisine-ice-baskini-475-kisi-gozaltina-alindi-1099163760.html

ABD’de otomotiv devi tesisine ICE baskını: 475 kişi gözaltına alındı

ABD’de otomotiv devi tesisine ICE baskını: 475 kişi gözaltına alındı

06.09.2025

ABD’nin Georgia eyaletindeki Hyundai elektrikli araç bataryası üretim tesisinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri, FBI ve eyalet polisinin desteğiyle tesise baskın yaptı.ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ellabell kentinde bulunan tesiste "yasa dışı istihdam uygulamaları ve ciddi federal suçlarla ilgili iddialara yönelik devam eden bir soruşturma" kapsamında baskın gerçekleştirildiği belirtildi. Yargıç kararıyla yapılan operasyonda, vizelerinin süresi dolmuş ya da yasa dışı şekilde çalışan 475 kişi gözaltına alındı.Yetkililer, gözaltına alınan kişilerin yalnızca Hyundai’de değil, aynı zamanda farklı aracı şirketlerde de istihdam edildiğini bildirdi.Hyundai Motor Company ise yazılı bir açıklama yaparak, “Durumu yakından takip ediyoruz. Bugün itibarıyla, gözaltına alınanların hiçbirinin doğrudan Hyundai Motor Company’de çalışmadığını anlıyoruz” ifadelerini kullandı.İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, operasyon ve devam eden soruşturmayla ilgili detayların basın toplantısıyla paylaşılacağını duyurdu.

