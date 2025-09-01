https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/abd-ic-guvenlik-bakani-noem-gocmenlere-yonelik-operasyonlari-genisletme-planini-dogruladi-1098984477.html
ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, göçmenlere yönelik operasyonları genişletme planını doğruladı
ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, göçmenlere yönelik operasyonları genişletme planını doğruladı
Sputnik Türkiye
ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, ICE operasyonlarını genişletme planlarını doğruladı. Detaylar haberde...
2025-09-01T14:41+0300
2025-09-01T14:41+0300
2025-09-01T14:41+0300
dünya
abd
kristi noem
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
chicago
illinois
san francisco
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/08/1096870001_0:287:3070:2014_1920x0_80_0_0_da94b319ac87381314bbcb3ed152f016.jpg
Kristi Noem, New York merkezli CBS kanalına yaptığı açıklamalarda Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) Chicago'daki operasyonlarına "daha çok kaynak ayırmayı" planladığını söylerken, "Chicago'da, Illinois'de ve diğer eyaletlerde ICE ile devam eden operasyonlarımız var ve yasalarımızı uyguladığımızdan emin oluyoruz. Ancak bu operasyonlara daha fazla kaynak eklemeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. 'Yasal işlem' tehdidi Noem, bu açıklamaları Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson'ın şehre herhangi bir federal kolluk kuvveti ya da Ulusal Muhafız askeri sevkiyatı olması durumunda yasal işlem başlatma tehdidinde bulunmasının ardından bu açıklamaları yaptı. Başka bir çeviri veya ek bağlam istersen yardımcı olabilirim. 'Hiçbir şeyi masadan kaldırmadık' Birçok şehrin "suç ve şiddetle mücadele ettiğini" söyleyen Noem, "Bu nedenle, hiçbir şeyi masadan kaldırmadık. Gerekli kaynak ve ekipmana sahip olduğumuzdan emin oluyoruz" şeklinde konuştu. 'Büyük şehirlerde gündemde'San Francisco, Boston, Chicago gibi ABD şehirlerini daha güvenli ve müreffeh hale getirmek için halkı "suçla mücadelede" federal hükümetten yardım talep etmeye çağıran Noem, sadece Chicago değil diğer bölgelerde de ICE operasyonlarının gündemde olduğunu ifade etti. Noem, "Trump'ın bize söylediği gibi, ülke genelinde en kötülerin peşine düşmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Her şehrin daha güvenli hale getirilmesi için değerlendirildiğini aktaran Noem, hiçbir şeyin "siyasi bir bakış açısıyla" yapılmadığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/trump-yonetimi-binlerce-gocmeni-gizlice-guantanamoya-gondermeyi-planliyor-1096948707.html
https://anlatilaninotesi.com.tr
chicago
illinois
san francisco
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/08/1096870001_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4939256f369c3e94193d8e05529c4145.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ice, abd, noem, göçmen
ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, göçmenlere yönelik operasyonları genişletme planını doğruladı
ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, katıldığı televizyon programında ülkenin büyük şehirlerindeki operasyonları genişletmeyi planladıklarını aktardı.
Kristi Noem, New York merkezli CBS kanalına yaptığı açıklamalarda Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) Chicago'daki operasyonlarına "daha çok kaynak ayırmayı" planladığını söylerken, "Chicago'da, Illinois'de ve diğer eyaletlerde ICE ile devam eden operasyonlarımız var ve yasalarımızı uyguladığımızdan emin oluyoruz. Ancak bu operasyonlara daha fazla kaynak eklemeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Noem, bu açıklamaları Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson'ın şehre herhangi bir federal kolluk kuvveti ya da Ulusal Muhafız askeri sevkiyatı olması durumunda yasal işlem başlatma tehdidinde bulunmasının ardından bu açıklamaları yaptı.
Başka bir çeviri veya ek bağlam istersen yardımcı olabilirim. 'Hiçbir şeyi masadan kaldırmadık' Birçok şehrin "suç ve şiddetle mücadele ettiğini" söyleyen Noem, "Bu nedenle, hiçbir şeyi masadan kaldırmadık. Gerekli kaynak ve ekipmana sahip olduğumuzdan emin oluyoruz" şeklinde konuştu.
'Büyük şehirlerde gündemde'
San Francisco, Boston, Chicago gibi ABD şehirlerini daha güvenli ve müreffeh hale getirmek için halkı "suçla mücadelede" federal hükümetten yardım talep etmeye çağıran Noem, sadece Chicago değil diğer bölgelerde de ICE operasyonlarının gündemde olduğunu ifade etti.
Noem, "Trump'ın bize söylediği gibi, ülke genelinde en kötülerin peşine düşmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Her şehrin daha güvenli hale getirilmesi için değerlendirildiğini aktaran Noem, hiçbir şeyin "siyasi bir bakış açısıyla" yapılmadığını söyledi.