ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, göçmenlere yönelik operasyonları genişletme planını doğruladı

Kristi Noem, New York merkezli CBS kanalına yaptığı açıklamalarda Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) Chicago'daki operasyonlarına "daha çok kaynak ayırmayı" planladığını söylerken, "Chicago'da, Illinois'de ve diğer eyaletlerde ICE ile devam eden operasyonlarımız var ve yasalarımızı uyguladığımızdan emin oluyoruz. Ancak bu operasyonlara daha fazla kaynak eklemeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. 'Yasal işlem' tehdidi Noem, bu açıklamaları Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson'ın şehre herhangi bir federal kolluk kuvveti ya da Ulusal Muhafız askeri sevkiyatı olması durumunda yasal işlem başlatma tehdidinde bulunmasının ardından bu açıklamaları yaptı. Başka bir çeviri veya ek bağlam istersen yardımcı olabilirim. 'Hiçbir şeyi masadan kaldırmadık' Birçok şehrin "suç ve şiddetle mücadele ettiğini" söyleyen Noem, "Bu nedenle, hiçbir şeyi masadan kaldırmadık. Gerekli kaynak ve ekipmana sahip olduğumuzdan emin oluyoruz" şeklinde konuştu. 'Büyük şehirlerde gündemde'San Francisco, Boston, Chicago gibi ABD şehirlerini daha güvenli ve müreffeh hale getirmek için halkı "suçla mücadelede" federal hükümetten yardım talep etmeye çağıran Noem, sadece Chicago değil diğer bölgelerde de ICE operasyonlarının gündemde olduğunu ifade etti. Noem, "Trump'ın bize söylediği gibi, ülke genelinde en kötülerin peşine düşmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Her şehrin daha güvenli hale getirilmesi için değerlendirildiğini aktaran Noem, hiçbir şeyin "siyasi bir bakış açısıyla" yapılmadığını söyledi.

