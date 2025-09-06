https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/abd-acik-finali-alcaraz-ile-sinner-bu-yil-ucuncu-kez-grand-slam-sampiyonlugu-icin-karsilasacak-1099152364.html

ABD Açık finali: Alcaraz ile Sinner bu yıl üçüncü kez grand slam şampiyonluğu için karşılaşacak

ABD Açık tek erkekler finali belli oldu. İtalyan Jannik Sinner, Auger-Aliassime’yi yenerek finale yükseldi ve İspanyol Carlos Alcaraz’ın rakibi oldu. İki genç raket, Fransa Açık ve Wimbledon’ın ardından bu yıl üçüncü kez grand slam finalinde karşı karşıya gelecek.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık’ta final eşleşmesi belli oldu. İtalyan Jannik Sinner, yarı finalde Kanadalı Felix Auger-Aliassime’yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Böylece New York’ta Carlos Alcaraz ile Jannik Sinner, bu yıl üçüncü kez bir grand slam finalinde karşı karşıya gelecek.New York’ta oynanan yarı finalde dünya 1 numarası ve son şampiyon Sinner, 25 numaralı seribaşı Auger-Aliassime karşısında 3 saat 21 dakika süren mücadelede 6-1, 3-6, 6-3 ve 6-4’lük setlerle galibiyete ulaştı. Kariyerinin 300. galibiyetini elde eden Sinner, üst üste beşinci, toplamda altıncı grand slam finaline çıktı.Son 10 yılda set kaybetmeden finale yükselen tek sporcu olduFinaldeki rakibi Carlos Alcaraz ise bu yıl Fransa Açık ve Wimbledon’da olduğu gibi bir kez daha Sinner olacak. Fransa Açık’ta 2-0 geriden gelerek kupayı kaldıran Alcaraz, Wimbledon’da ise rakibine 3-1 mağlup olmuştu.22 yaşındaki İspanyol raket, ABD Açık’ta set kaybetmeden finale yükselerek son 10 yılda bunu başaran ilk sporcu oldu. Alcaraz ayrıca 22 yaş 111 günle Rafael Nadal ve Björn Borg’un ardından yedi grand slam finaline ulaşan en genç tenisçi unvanını elde etti.

