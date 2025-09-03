Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/sezonun-son-grand-slam-turnuvasi-abd-acikta-yari-finalistler-belli-oldu-1099047255.html
Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu
Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu
Sputnik Türkiye
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Belaruslu raket Aryna Sabalenka ile tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T10:23+0300
2025-09-03T10:23+0300
spor
novak djokovic
carlos alcaraz
aryna sabalenka
abd açık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099047651_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_39e3aa717b9277026ebab3df21ee6912.jpg
New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde korta çıkan kariyerinde 4 kez ABD Açık şampiyonluğu bulunan 7 numaralı seribaşı Djokovic, 4 numaralı seribaşı ABD'li raket Taylor Fritz'i 6-3, 7-5, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. ​Sırp oyuncu, yarı finalde dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz ile karşılaşacak.Vondrousova çekildi, Sabalenka yarı finale yükseldiTek kadınlarda 2023 Wimbledon şampiyonu Çek raket Marketa Vondrousova, 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile yapacağı çeyrek final maçı öncesinde diz sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.Sabalenka, hükmen galibiyetle yarı finale yükselirken üst üste 2. ABD Açık şampiyonluğu hedefine bir adım daha yaklaştı.Belaruslu raket, geçen yılki ABD Açık finalinin rövanşı niteliğinde olan yarı final mücadelesinde 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Jessica Pegula ile karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/en-nesyrinin-rekorunu-kirdi-fenerbahce-tarihinin-en-pahali-transferi-kerem-akturkoglu-1099020207.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099047651_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_f630c9af7552d6bd0bbd522bb6c90f57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
novak djokovic, carlos alcaraz, aryna sabalenka, abd açık
novak djokovic, carlos alcaraz, aryna sabalenka, abd açık

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu

10:23 03.09.2025
© AP Photo / Adam HungerSezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu
Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Adam Hunger
Abone ol
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Belaruslu raket Aryna Sabalenka ile tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic, yarı finale yükseldi.
New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde korta çıkan kariyerinde 4 kez ABD Açık şampiyonluğu bulunan 7 numaralı seribaşı Djokovic, 4 numaralı seribaşı ABD'li raket Taylor Fritz'i 6-3, 7-5, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. ​
Sırp oyuncu, yarı finalde dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz ile karşılaşacak.

Vondrousova çekildi, Sabalenka yarı finale yükseldi

Tek kadınlarda 2023 Wimbledon şampiyonu Çek raket Marketa Vondrousova, 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile yapacağı çeyrek final maçı öncesinde diz sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.
Sabalenka, hükmen galibiyetle yarı finale yükselirken üst üste 2. ABD Açık şampiyonluğu hedefine bir adım daha yaklaştı.
Belaruslu raket, geçen yılki ABD Açık finalinin rövanşı niteliğinde olan yarı final mücadelesinde 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Jessica Pegula ile karşılaşacak.
Kerem Aktürkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2025
SPOR
En-Nesyri'nin rekorunu kırdı: Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi Kerem Aktürkoğlu
Dün, 13:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала