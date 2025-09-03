https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/sezonun-son-grand-slam-turnuvasi-abd-acikta-yari-finalistler-belli-oldu-1099047255.html
Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu
Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Belaruslu raket Aryna Sabalenka ile tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı...
New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde korta çıkan kariyerinde 4 kez ABD Açık şampiyonluğu bulunan 7 numaralı seribaşı Djokovic, 4 numaralı seribaşı ABD'li raket Taylor Fritz'i 6-3, 7-5, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Sırp oyuncu, yarı finalde dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz ile karşılaşacak.Vondrousova çekildi, Sabalenka yarı finale yükseldiTek kadınlarda 2023 Wimbledon şampiyonu Çek raket Marketa Vondrousova, 1 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile yapacağı çeyrek final maçı öncesinde diz sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.Sabalenka, hükmen galibiyetle yarı finale yükselirken üst üste 2. ABD Açık şampiyonluğu hedefine bir adım daha yaklaştı.Belaruslu raket, geçen yılki ABD Açık finalinin rövanşı niteliğinde olan yarı final mücadelesinde 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Jessica Pegula ile karşılaşacak.
