DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
ABD'de otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'nin New York eyaletinde, Niagara Şelaleleri'nden dönen turistleri taşıyan bir otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre 50 kişinin bulunduğu araçta çok...
dünya
Niagara Şelalesi'nden dönen turistleri taşıyan bir otobüs, ABD'nin New York eyaletinde yoldan çıkarak devrildi.Buffalo kenti yakınlarında meydana gelen kazada, sürücünün henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybettiği, otobüsün yoldan çıkarak orta refüje girdiği ve ardından şarampole devrildiği bildirildi. Kazada 50’den fazla yolcunun bulunduğu otobüste bazı kişilerin araçtan dışarı fırladığı, bazılarının ise içeride mahsur kaldığı aktarıldı.Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar helikopterlerle çevredeki hastanelere kaldırıldı.
23:41 22.08.2025
ABD’nin New York eyaletinde, Niagara Şelaleleri’nden dönen turistleri taşıyan bir otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre 50 kişinin bulunduğu araçta çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yolcu da yaralandı.
Niagara Şelalesi'nden dönen turistleri taşıyan bir otobüs, ABD'nin New York eyaletinde yoldan çıkarak devrildi.
Buffalo kenti yakınlarında meydana gelen kazada, sürücünün henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybettiği, otobüsün yoldan çıkarak orta refüje girdiği ve ardından şarampole devrildiği bildirildi. Kazada 50’den fazla yolcunun bulunduğu otobüste bazı kişilerin araçtan dışarı fırladığı, bazılarının ise içeride mahsur kaldığı aktarıldı.
Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar helikopterlerle çevredeki hastanelere kaldırıldı.
DÜNYA
