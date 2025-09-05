https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/yokten-yurt-disinda-egitim-almak-isteyen-ogrencilere-uyari-yatay-gecis-sartlarini-dikkate-alin-1099143974.html

YÖK'ten yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere uyarı: 'Yatay geçiş' şartlarını dikkate alın'

YÖK'ten yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere uyarı: 'Yatay geçiş' şartlarını dikkate alın'

05.09.2025

YÖK'ten yapılan açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmeyi düşünen öğrencilere yanıltıcı reklam, slogan ve duyurular konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.Öğrencilere yurt dışı uyarısı: Yanıltıcı reklamlara dikkatKayıt dönemlerinde yurt dışındaki üniversitelerden bir kısmının, yükseköğrenimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencileri "YÖK denkliği", "YÖK tanınırlığı", "YÖK desteği" gibi sloganlarla etkilemeye ve yönlendirmeye çalıştıklarının görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin, YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarını e-Devlet üzerinden görebileceği ifade edildi.

