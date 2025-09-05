Türkiye
YÖK'ten yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere uyarı: 'Yatay geçiş' şartlarını dikkate alın'
YÖK'ten yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere uyarı: 'Yatay geçiş' şartlarını dikkate alın'
YÖK'ten yapılan açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmeyi düşünen öğrencilere yanıltıcı reklam, slogan ve duyurular konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.Öğrencilere yurt dışı uyarısı: Yanıltıcı reklamlara dikkatKayıt dönemlerinde yurt dışındaki üniversitelerden bir kısmının, yükseköğrenimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencileri "YÖK denkliği", "YÖK tanınırlığı", "YÖK desteği" gibi sloganlarla etkilemeye ve yönlendirmeye çalıştıklarının görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin, YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarını e-Devlet üzerinden görebileceği ifade edildi.
16:40 05.09.2025
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında eğitim almak isteyenlere yönelik, "Öğrencilerimizin, 'denklik' ve 'yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş' şartlarını dikkate alarak değerlendirme yapmaları mağdur olmamaları için son derece önemlidir." uyarısı yaptı.
YÖK'ten yapılan açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmeyi düşünen öğrencilere yanıltıcı reklam, slogan ve duyurular konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Öğrencilere yurt dışı uyarısı: Yanıltıcı reklamlara dikkat

Kayıt dönemlerinde yurt dışındaki üniversitelerden bir kısmının, yükseköğrenimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencileri "YÖK denkliği", "YÖK tanınırlığı", "YÖK desteği" gibi sloganlarla etkilemeye ve yönlendirmeye çalıştıklarının görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Öğrencilerimizin, 'denklik' ve 'yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş' şartlarını dikkate alarak değerlendirme yapmaları mağdur olmamaları için son derece önemlidir."
Açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin, YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarını e-Devlet üzerinden görebileceği ifade edildi.
