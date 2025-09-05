https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/yokten-yurt-disinda-egitim-almak-isteyen-ogrencilere-uyari-yatay-gecis-sartlarini-dikkate-alin-1099143974.html
YÖK'ten yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere uyarı: 'Yatay geçiş' şartlarını dikkate alın'
YÖK'ten yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere uyarı: 'Yatay geçiş' şartlarını dikkate alın'
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında eğitim almak isteyenlere yönelik, "Öğrencilerimizin, 'denklik' ve 'yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş'...
05.09.2025
2025-09-05T16:40+0300
2025-09-05T16:44+0300
YÖK'ten yapılan açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmeyi düşünen öğrencilere yanıltıcı reklam, slogan ve duyurular konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.Öğrencilere yurt dışı uyarısı: Yanıltıcı reklamlara dikkatKayıt dönemlerinde yurt dışındaki üniversitelerden bir kısmının, yükseköğrenimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencileri "YÖK denkliği", "YÖK tanınırlığı", "YÖK desteği" gibi sloganlarla etkilemeye ve yönlendirmeye çalıştıklarının görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin, YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarını e-Devlet üzerinden görebileceği ifade edildi.
YÖK'ten yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere uyarı: 'Yatay geçiş' şartlarını dikkate alın'
16:40 05.09.2025 (güncellendi: 16:44 05.09.2025)
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında eğitim almak isteyenlere yönelik, "Öğrencilerimizin, 'denklik' ve 'yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş' şartlarını dikkate alarak değerlendirme yapmaları mağdur olmamaları için son derece önemlidir." uyarısı yaptı.
YÖK'ten yapılan açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmeyi düşünen öğrencilere yanıltıcı reklam, slogan ve duyurular konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.
Öğrencilere yurt dışı uyarısı: Yanıltıcı reklamlara dikkat
Kayıt dönemlerinde yurt dışındaki üniversitelerden bir kısmının, yükseköğrenimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencileri "YÖK denkliği", "YÖK tanınırlığı", "YÖK desteği" gibi sloganlarla etkilemeye ve yönlendirmeye çalıştıklarının görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Öğrencilerimizin, 'denklik' ve 'yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş' şartlarını dikkate alarak değerlendirme yapmaları mağdur olmamaları için son derece önemlidir."
Açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin, YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarını e-Devlet üzerinden görebileceği ifade edildi.