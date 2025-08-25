Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/yok-baskani-ozvar-devlet-universitelerinde-toplam-kontenjanlarin-yuzde-99u-doldu-1098807363.html
YÖK Başkanı Özvar: Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u doldu
YÖK Başkanı Özvar: Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u doldu
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, devlet üniversitelerinde... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T10:39+0300
2025-08-25T10:39+0300
türki̇ye
ösym
ösym başkanı bayram ali ersoy
yök
kontenjan
üniversite tercih
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095624889_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a39ba6f9dab7c9f3907134c43446d5bc.jpg
YKS tercih sonuçları açıklandı.Devlet kontenjanları doldu mu?Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'unun, ön lisansta ise tamamının dolduğunu bildirdi.Özvar, NSosyal hesabından, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.Devlet üniversitelerinde kontenjan yüzde 99 dolduSınavın yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandığını anımsatan Özvar, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/yks-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1098805169.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095624889_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ae4c72d0ed9ef827d36eb97c8107301c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yök başkanı özvar: devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u doldu, devlet üniversitesi kontenjan, kontenjanlar doldu mu
yök başkanı özvar: devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u doldu, devlet üniversitesi kontenjan, kontenjanlar doldu mu

YÖK Başkanı Özvar: Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u doldu

10:39 25.08.2025
© AAÜniversite
Üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'unun, ön lisansta ise tamamının dolduğunu bildirdi.
YKS tercih sonuçları açıklandı.

Devlet kontenjanları doldu mu?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'unun, ön lisansta ise tamamının dolduğunu bildirdi.
Özvar, NSosyal hesabından, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Devlet üniversitelerinde kontenjan yüzde 99 doldu

Sınavın yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandığını anımsatan Özvar, şunları kaydetti:
"Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti. Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekaya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı. Tüm gençlerimizi kutlar, sonuçların hayırlı olmasını dilerim."
ÖSYM sınav takvimi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
TÜRKİYE
YKS tercih sonuçları açıklandı: ÖSYM YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı
09:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала