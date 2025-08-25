YÖK Başkanı Özvar: Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u doldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/yok-baskani-ozvar-devlet-universitelerinde-toplam-kontenjanlarin-yuzde-99u-doldu-1098807363.html
YKS tercih sonuçları açıklandı.Devlet kontenjanları doldu mu?Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'unun, ön lisansta ise tamamının dolduğunu bildirdi.Özvar, NSosyal hesabından, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.Devlet üniversitelerinde kontenjan yüzde 99 dolduSınavın yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandığını anımsatan Özvar, şunları kaydetti:
Ayrıntılar geliyor
YKS tercih sonuçları açıklandı.
Devlet kontenjanları doldu mu?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'unun, ön lisansta ise tamamının dolduğunu bildirdi.
Özvar, NSosyal hesabından, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Devlet üniversitelerinde kontenjan yüzde 99 doldu
Sınavın yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr
" adresinden açıklandığını anımsatan Özvar, şunları kaydetti:
"Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti. Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekaya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı. Tüm gençlerimizi kutlar, sonuçların hayırlı olmasını dilerim."