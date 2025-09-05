Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus Dışişleri, Kiev'in görüşme talebini değerlendirdi: 'Putin kibarca cevap verdi'
Rus Dışişleri, Kiev'in görüşme talebini değerlendirdi: ‘Putin kibarca cevap verdi’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Devlet Başkanı Putin'in, Kiev'in kendisiyle yapılacak görüşmenin yeri ve saatine ilişkin taleplerine kibarca cevap verdiğini belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkenin lideri Vladimir Putin’in 10. Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda, Ukrayna tarafının kendisiyle görüşmek istediğini, ancak görüşme yeri olarak üçüncü bir ülkeyi göstermesinin “aşırı beklentiler” olarak nitelendirmesini değerlendirdi.Zaharova, Telegram paylaşımında, “Kibar bir kişinin sözlüğü. Kiev rejiminin bir görüşme talep ettikten sonra görüşmenin kendileri tarafından belirlenen bir yerde yapılmasını da talep etmesinden bahseden Vladimir Vladimiroviç, ‘dalga mı geçiyorsunuz’ yerine ‘aşırı beklentiler’ ifadesini kullandı” diye yazdı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen 10. Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda konuşmuştu.Ukrayna tarafıyla temasa hazır olduğunu ancak bunun bir anlamı olmadığını anlatan Putin, Moskova'nın Rusya-Ukrayna zirvesi için en iyi yer olduğunu belirterek, "Rusya, Moskova'da Ukrayna ile yapılacak görüşmenin güvenliğini sağlayacak. Buna hazırız" demişti.
rusya
ukrayna
rusya, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir putin
rusya, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir putin

Rus Dışişleri, Kiev'in görüşme talebini değerlendirdi: ‘Putin kibarca cevap verdi’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Devlet Başkanı Putin'in, Kiev'in kendisiyle yapılacak görüşmenin yeri ve saatine ilişkin taleplerine kibarca cevap verdiğini belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkenin lideri Vladimir Putin’in 10. Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda, Ukrayna tarafının kendisiyle görüşmek istediğini, ancak görüşme yeri olarak üçüncü bir ülkeyi göstermesinin “aşırı beklentiler” olarak nitelendirmesini değerlendirdi.
Zaharova, Telegram paylaşımında, “Kibar bir kişinin sözlüğü. Kiev rejiminin bir görüşme talep ettikten sonra görüşmenin kendileri tarafından belirlenen bir yerde yapılmasını da talep etmesinden bahseden Vladimir Vladimiroviç, ‘dalga mı geçiyorsunuz’ yerine ‘aşırı beklentiler’ ifadesini kullandı” diye yazdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen 10. Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda konuşmuştu.
Ukrayna tarafıyla temasa hazır olduğunu ancak bunun bir anlamı olmadığını anlatan Putin, Moskova'nın Rusya-Ukrayna zirvesi için en iyi yer olduğunu belirterek, "Rusya, Moskova'da Ukrayna ile yapılacak görüşmenin güvenliğini sağlayacak. Buna hazırız" demişti.
