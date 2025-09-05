Türkiye
SON DAKİKA | Bursa'da yine orman yangını çıktı: Müdahale sürüyor
Ukrayna, Rus çocukları kandırıp Rusya'da terör saldırıları düzenlemeye teşvik ediyor
Ukrayna, Rus çocukları kandırıp Rusya'da terör saldırıları düzenlemeye teşvik ediyor
Muharebe sahasındaki kötü durumunu düzeltebilmek için her türlü yola başvuran Ukrayna, bu kez Rus çocukları kullanmayı dahi göze aldı. 05.09.2025, Sputnik Türkiye
Muharebe sahasındaki kötü durumunu düzeltebilmek için her türlü yola başvuran Ukrayna, bu kez Rus çocukları kullanmayı dahi göze aldı.
ABD basınında, Ukrayna'nın Rusya'da terör saldırıları düzenlemek için Rus çocukları nasıl kullandığına dair dehşet verici bir makale yayınlandı.

ABD'li muhabirler, haberle ilgili bilgi toplamak için Rus çocukları bizzat silahlandıran Ukraynalı askerlerle röportaj yaptı.

Haberde dikkat çeken noktalar şöyle:

▪️ Gençler, hızlı para kazanma vaadiyle Telegram, WhatsApp ve video oyunu sohbetleri (Roblox vb.) aracılığıyla elemanlanıyor. Bununla birlikte düşman belirli bir platforma bağlı hareket etmiyor ve Rusya'daki bir dizi kaynağı engellemeye yönelik bireysel siyasi kararlar, onların yeteneklerini etkilemiyor.

▪️ Çocuklara 'coğrafi konumlandırma oyunları' kisvesi altında görevler veriliyor veya 'polis arabalarının fotoğrafları karşılığında para kazanmaları' teklif ediliyor.

▪️ Ukrayna ordusu, gençleri elemanlamak için Rusya'daki okullara Ukraynalı görevlilerin QR kodlarının bulunduğu çıkartmalar ve broşürler yerleştiriyor.

▪️ Gençler, askeri teçhizatları, demiryollarını ve binaları ateşe vermeye zorlanıyor. Örneğin; Novosibirsk'te 3 ilkokul çocuğuna Su-24 uçağını ateşe vermeleri emredildi, ancak onlar yalnızca uçağın yakınındaki otları yakmayı başarabildi.

▪️ Ukraynalılar psikolojik baskı uyguluyor, çocukları sindiriyor ve şantaj yapıyor, ailelerine sorun çıkarmakla tehdit ediyor, özel fotoğraflar yayınlıyor ve sahte yazışmalar yapıyor.

▪️ ABD basınına konuşan Ukraynalı bir askere alma görevlisi, "Çocukları kendilerinin yapmaya cesaret edemeyecekleri şeyleri yapmaya zorluyoruz" itirafında bulundu.

Rusya'da bu tür eylemler nedeniyle gözaltı ve tutuklamalar yapılıyor. Ayrıca bu tür yasadışı eylemlerde terör eylemleri maddesi kapsamında davalar açılıyor.
