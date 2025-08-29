https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/tehlikenin-farkinda-misiniz-pasif-sigara-dumanina-maruz-kalma-meme-kanserine-yakalanma-riskini-1098917265.html

Tehlikenin farkında mısınız? Pasif sigara dumanına maruz kalma meme kanserine yakalanma riskini yüzde 24 artırıyor

Dünyada ve Türkiye'de en sık görülen kanser türü olan meme kanserine her yıl yaklaşık 2.3 milyon kadın yakalanıyor. Yeni bir araştırma özellikle ev içinde 'pasif içiciliğin' meme kanseri açısından riski en fazla artıran etkenlerden biri olduğunu ortaya koydu. Hatta sigara dumanına maruz kalmak kadınların meme kanserine yakalanma riskini yüzde 24 artırıyor. Araştırmaya göre, günde yaklaşık 20 sigara dumanına maruz kalan bir kadının meme kanseri riski yaklaşık yüzde 38 oranında artıyor. 40 yıl boyunca pasif içici olanlarda risk yüzde 29’a, 40 paket-yıllık (pack-year) maruziyette ise yüzde 50’ye kadar yükseliyor. Çalışma, yalnızca erişkinlikteki değil, çocukluk dönemindeki pasif içiciliğin de ileriki yıllarda meme kanseri riskini artırabileceğini de gözler önüne serdi. 35 bin meme kanseri vakası incelendi: Sonuçlar ürkütücüAraştırmanın detaylarını paylaşan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Neşet Köksal, " Araştırma evde ya da iş yerinde kullanmasa da sigara dumanına maruz kalan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 24 oranında arttığını gösteriyor. Kadınlardaki sigara kullanımının artışı da düşünüldüğünde bu durum yeni önlemler alınmasını zorunlu kılıyor dedi.”Prof. Dr. Neşet Köksal, araştırmadan elde edilen sonuçları değerlendirdi: Eşi sigara içen kadınlar dikkat!Araştırmada ortaya çıkan ilginç bir veriyi de paylaşan Prof. Dr. Köksal, sözlerine şöyle devam etti: Maruziyet artıkça risk de artıyorProf. Dr. Köksal çalışmayla birlikte ortaya çıkan farklı bir çarpıcı noktanın ise maruziyet arttıkça riskin de artması olduğunu belirtti.“Sigara kullanan kişiler için kullanım miktarı ve kanser riski arasında doğrudan bir ilişki olduğu biliniyordu. Maruziyet için de aynı durum söz konusu. Günde yaklaşık 20 sigara dumanına maruz kalan bir kadının meme kanseri riski yaklaşık yüzde 38 oranında artıyor. 40 yıl boyunca pasif içici olanlarda risk yüzde 29’a, 40 paket-yıllık (pack-year) maruziyette ise yüzde 50’ye kadar yükseliyor ki bu son derece çarpıcı bir veri. Sigara kullanım oranın genç kadınlar arasında da giderek arttığı düşünülecek olursa bu durum önümüzdeki yıllar için de ciddi bir tablonun kaçınılmaz olacağını şimdiden gösteriyor.” şeklinde konuştu.Çocukluklarında dumana maruz kalanlarda risk daha yüksek“Özellikle ergenlik öncesi ve ilk gençlik döneminde maruz kalınan sigara dumanın gelişmekte olan meme dokularında DNA hasarına yol açabiliyor. Bu hasar, yıllar sonra kansere dönüşebilecek hücresel değişimlerin temelini oluşturuyor” diyen Prof. Dr. Köksal, dumana maruz kalan çocuklar için şunları anlattı: “Çalışma, yalnızca erişkinlikteki değil, çocukluk dönemindeki pasif içiciliğin de ileriki yıllarda meme kanseri riskini artırabileceğini gösterdi. Özellikle ebeveynlerinden biri sigara içen çocukların, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde daha yüksek risk taşıdığı vurgulandı.”

