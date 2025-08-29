Tehlikenin farkında mısınız? Pasif sigara dumanına maruz kalma meme kanserine yakalanma riskini yüzde 24 artırıyor
Meme kanseri ve sigara ilişkisi
Yeni bir araştırma kullanmasa bile sigara dumanına maruz kalan kadınlarda meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 24 oranında artırdığını ortaya koydu. Asıl risk ise küçüklükten itibaren pasif dumana maruz kalan çocuklarda.
Dünyada ve Türkiye'de en sık görülen kanser türü olan meme kanserine her yıl yaklaşık 2.3 milyon kadın yakalanıyor. Yeni bir araştırma özellikle ev içinde 'pasif içiciliğin' meme kanseri açısından riski en fazla artıran etkenlerden biri olduğunu ortaya koydu. Hatta sigara dumanına maruz kalmak kadınların meme kanserine yakalanma riskini yüzde 24 artırıyor. Araştırmaya göre, günde yaklaşık 20 sigara dumanına maruz kalan bir kadının meme kanseri riski yaklaşık yüzde 38 oranında artıyor. 40 yıl boyunca pasif içici olanlarda risk yüzde 29’a, 40 paket-yıllık (pack-year) maruziyette ise yüzde 50’ye kadar yükseliyor. Çalışma, yalnızca erişkinlikteki değil, çocukluk dönemindeki pasif içiciliğin de ileriki yıllarda meme kanseri riskini artırabileceğini de gözler önüne serdi.
35 bin meme kanseri vakası incelendi: Sonuçlar ürkütücü
Araştırmanın detaylarını paylaşan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Neşet Köksal, " Araştırma evde ya da iş yerinde kullanmasa da sigara dumanına maruz kalan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 24 oranında arttığını gösteriyor. Kadınlardaki sigara kullanımının artışı da düşünüldüğünde bu durum yeni önlemler alınmasını zorunlu kılıyor dedi.”
Prof. Dr. Neşet Köksal, araştırmadan elde edilen sonuçları değerlendirdi:
“1984 ile 2022 yılları arasında yayımlanmış 63 bilimsel çalışmanın değerlendirildiği meta analiz çalışmasında 35 binin üzerinde meme kanseri vakası analiz edilmiş. Elde edilen bulgulara özellikle ev içinde pasif içiciliğin meme kanseri açısından riski en fazla artıran etkenlerden biri olarak tespit edilmiş. Ancak ne yazık ki birçok kadın bu riskin farkında değil ve bu ilişki, çoğu zaman göz ardı ediliyor. Çünkü bireyler, aktif olarak sigara içmedikleri için risk altında olduklarını düşünmüyor. Oysa pasif içicilerin de sigara içen bireylerle benzer oranda risk taşıdığı saptanmış durumda.”
Eşi sigara içen kadınlar dikkat!
Araştırmada ortaya çıkan ilginç bir veriyi de paylaşan Prof. Dr. Köksal, sözlerine şöyle devam etti:
“Özellikle evinde sigara içilen ve dolayısıyla dumana maruz kalan kadınlar için meme kanseri riski yüzde 17 artmış. Bunun yanında eşi sigara kullanan kadınlarda da riskin yaklaşık yüzde 16 arttığı gözlenmiş. Ayrıca çalışma ortamında dumana maruz kalan kadınlarda da risk görece daha düşük olmakta birlikte genel popülasyona oranla anlamlı bir artış olmuş. Dolayısıyla sigara dumanına maruz kalan pasif içici kadınlar nerde olursa olsun meme kanseri açısından riskini artırıyor denilebilir.”
Maruziyet artıkça risk de artıyor
Prof. Dr. Köksal çalışmayla birlikte ortaya çıkan farklı bir çarpıcı noktanın ise maruziyet arttıkça riskin de artması olduğunu belirtti.
“Sigara kullanan kişiler için kullanım miktarı ve kanser riski arasında doğrudan bir ilişki olduğu biliniyordu. Maruziyet için de aynı durum söz konusu. Günde yaklaşık 20 sigara dumanına maruz kalan bir kadının meme kanseri riski yaklaşık yüzde 38 oranında artıyor. 40 yıl boyunca pasif içici olanlarda risk yüzde 29’a, 40 paket-yıllık (pack-year) maruziyette ise yüzde 50’ye kadar yükseliyor ki bu son derece çarpıcı bir veri. Sigara kullanım oranın genç kadınlar arasında da giderek arttığı düşünülecek olursa bu durum önümüzdeki yıllar için de ciddi bir tablonun kaçınılmaz olacağını şimdiden gösteriyor.” şeklinde konuştu.
Çocukluklarında dumana maruz kalanlarda risk daha yüksek
“Özellikle ergenlik öncesi ve ilk gençlik döneminde maruz kalınan sigara dumanın gelişmekte olan meme dokularında DNA hasarına yol açabiliyor. Bu hasar, yıllar sonra kansere dönüşebilecek hücresel değişimlerin temelini oluşturuyor” diyen Prof. Dr. Köksal, dumana maruz kalan çocuklar için şunları anlattı: “Çalışma, yalnızca erişkinlikteki değil, çocukluk dönemindeki pasif içiciliğin de ileriki yıllarda meme kanseri riskini artırabileceğini gösterdi. Özellikle ebeveynlerinden biri sigara içen çocukların, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde daha yüksek risk taşıdığı vurgulandı.”
Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor
İstatistiklere göre dünya genelinde yalnızda 2020 yılında 2.3 milyon kadına yeni meme kanseri tanısı konuldu. Aynı yıl 685 bin kadın meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'de kadınlarda görülen tüm kanser vakalarının yaklaşık yüzde 24'ünü meme kanseri oluşturuyor. Erken evrede tespit edilen meme kanserlerinde sağ kalım oranı ise yüzde 90'nın üzerinde. Bu da tarama programlarının önemini gözler önüne seriyor.
