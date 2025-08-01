https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/abd-basini-elon-musk-trumpla-yasadigi-gerilime-ragmen-milyonlarca-dolar-bagisladi-1098301396.html
ABD basını: Elon Musk, Trump’la yaşadığı gerilime rağmen milyonlarca dolar bağışladı
ABD basını: Elon Musk, Trump’la yaşadığı gerilime rağmen milyonlarca dolar bağışladı
Sputnik Türkiye
Milyarder Elon Musk'ın kamu önünde defalarca ters düştüğü ABD Başkanı Donald Trump'a 15 milyon dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı. Musk'ın bağıştan bir hafta... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T13:40+0300
2025-08-01T13:40+0300
2025-08-01T13:40+0300
dünya
abd
elon musk
donald trump
bağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097498243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82440e4c32fe5f4b10fdc97e26304070.jpg
ABD'li milyarder ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın kamuoyuna açık tartışmalarına rağmen ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçilere mali destekte bulunduğu ortaya çıktı. ABD basınının Federal Seçim Komisyonu verilerine dayandırdığı haberlere göre, milyarder Elon Musk, Haziran ayında Trump'ın seçim kampanyasına ve Kongre'deki Cumhuriyetçi yapılanmalara toplamda 15 milyon dolar bağış yaptı.Verilere göre Musk, Trump'ın başkanlık yarışını yürüten MAGA Inc. adlı komiteye 5 milyon, aynı ay içinde Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato’daki etkisini artırmak için faaliyet gösteren Kongre Liderliği Fonu ve Senato Liderliği Fonu’na da ayrı ayrı 5’er milyon dolar bağışladı.Musk'ın 'yeterince siyasi harcama yaptığını' söylemesinden bir ay sonra bağış yaptığı ve bir sonraki hafta sosyal medya hesabı üzerinden kendi siyasi partisini kuracağını açıkladığı belirtildi.Musk, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra araları açılmıştıMusk ve Trump daha önce sosyal medya hesapları üzerinden defalarca birbirine sert ifadelerle yüklenmişti. Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Musk'ın vergi politikalarına dair eleştirilerine karşılık, "Elon’a çok yardım ettim ama artık ilişkimizin ne durumda olduğunu bilmiyorum" demişti. Musk, X'te yaptığı paylaşımda, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi" diyerek Trump'ın seçimlerdeki başarısında kilit rol oynadığını savunmuştu.Musk, paylaşımlarından bazılarını daha sonra silse de, Trump'a yönelik eleştirileri ve Trump yönetiminin Jeffrey Epstein dosyalarını ele alışı hakkındaki gönderileri duruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/trump-turkiyeye-yuzde-15-oraninda-ek-gumruk-vergisi-kararini-onayladi-1098290544.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097498243_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_17f74def6de0da6a13a03f3be3ea8ba6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, elon musk, donald trump, bağış
abd, elon musk, donald trump, bağış
ABD basını: Elon Musk, Trump’la yaşadığı gerilime rağmen milyonlarca dolar bağışladı
Milyarder Elon Musk'ın kamu önünde defalarca ters düştüğü ABD Başkanı Donald Trump'a 15 milyon dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı. Musk'ın bağıştan bir hafta sonra sosyal medya üzerinden kendi siyasi partisini kuracağını açıklaması dikkat çekti.
ABD'li milyarder ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın kamuoyuna açık tartışmalarına rağmen ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçilere mali destekte bulunduğu ortaya çıktı. ABD basınının Federal Seçim Komisyonu verilerine dayandırdığı haberlere göre, milyarder Elon Musk, Haziran ayında Trump'ın seçim kampanyasına ve Kongre'deki Cumhuriyetçi yapılanmalara toplamda 15 milyon dolar bağış yaptı.
Verilere göre Musk, Trump'ın başkanlık yarışını yürüten MAGA Inc. adlı komiteye 5 milyon, aynı ay içinde Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato’daki etkisini artırmak için faaliyet gösteren Kongre Liderliği Fonu ve Senato Liderliği Fonu’na da ayrı ayrı 5’er milyon dolar bağışladı.
Musk'ın 'yeterince siyasi harcama yaptığını' söylemesinden bir ay sonra bağış yaptığı ve bir sonraki hafta sosyal medya hesabı üzerinden kendi siyasi partisini kuracağını açıkladığı belirtildi.
Musk, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra araları açılmıştı
Musk ve Trump daha önce sosyal medya hesapları üzerinden defalarca birbirine sert ifadelerle yüklenmişti.
Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Musk'ın vergi politikalarına dair eleştirilerine karşılık, "Elon’a çok yardım ettim ama artık ilişkimizin ne durumda olduğunu bilmiyorum" demişti. Musk, X'te yaptığı paylaşımda, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi" diyerek Trump'ın seçimlerdeki başarısında kilit rol oynadığını savunmuştu.
Musk, paylaşımlarından bazılarını daha sonra silse de, Trump'a yönelik eleştirileri ve Trump yönetiminin Jeffrey Epstein dosyalarını ele alışı hakkındaki gönderileri duruyor.