https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/trump-tanri-beni-amerika-icin-secti-diyerek-cennete-girebilmek-icin-15-dolar-bagis-toplamaya-1099132749.html

Trump 'Tanrı beni Amerika için seçti' diyerek 'cennete girebilmek için' 15 dolar bağış toplamaya başladı

Trump 'Tanrı beni Amerika için seçti' diyerek 'cennete girebilmek için' 15 dolar bağış toplamaya başladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinden “cennete girmek” için 15 dolar bağış istedi. Kampanya e-postasında Tanrı’nın kendisini “Amerika’yı yeniden büyük... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-05T11:48+0300

2025-09-05T11:48+0300

2025-09-05T11:48+0300

donald trump

abd

amerika

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098634545_0:126:2183:1354_1920x0_80_0_0_b5091209b760ac63f2701447c5c8ea89.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerine gönderdiği yeni bir e-postada, “cennete gitmek için” 15 dolarlık bağış talebinde bulundu. Mesajda, 2016’da Hillary Clinton’a karşı zaferinden, sınır güvenliği politikalarına ve suikast girişiminden kurtuluşuna kadar birçok gelişmeyi “ilahi görev” olarak tanımladı.“Tanrı beni Amerika için seçti”Trump, e-postasında, “Tanrı beni Amerika’yı yeniden büyük yapmak için kurtardı” ifadelerini kullanarak, 24 saatlik özel bir bağış kampanyası başlattığını duyurdu. “Asla geri adım atmayacağız, asla teslim olmayacağız” sözleriyle destekçilerini harekete geçirmeye çalıştı.Sosyal medyada alay konusu olduMesajların sosyal medyada ortaya çıktığı dönemde Trump hakkında “görevdeyken öldü” iddiaları dolaşıyordu. Bu ironi kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Bir X kullanıcısı, “Sağlıklı olduğunu kanıtlamaya çalışırken böyle bir e-posta göndermek tuhaf” diye yazdı.“Cennete giriş” yorumu daha önce de yapmıştıTrump, geçtiğimiz ay Fox and Friends programında yaptığı açıklamada da “Cennete girme ihtimalim çok düşük, listenin en altındayım” demişti. Bu bağış çağrısı, Trump’ın ölüm sonrası hayatla ilgili düşüncelerini yeniden gündeme getirdi.Belirsiz bağış amacıTrump’ın topladığı paranın hangi amaçla kullanılacağı açıklanmadı. Ancak kampanya, onun seçim stratejilerinin ötesinde dini temaları da politik iletişime taşıdığının son örneği oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/gazze-avrupa-komisyonu-ilk-kez-soykirim-ifadesini-kullandi-1099129329.html

amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, amerika