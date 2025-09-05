Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/trump-tanri-beni-amerika-icin-secti-diyerek-cennete-girebilmek-icin-15-dolar-bagis-toplamaya-1099132749.html
Trump 'Tanrı beni Amerika için seçti' diyerek 'cennete girebilmek için' 15 dolar bağış toplamaya başladı
Trump 'Tanrı beni Amerika için seçti' diyerek 'cennete girebilmek için' 15 dolar bağış toplamaya başladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinden “cennete girmek” için 15 dolar bağış istedi. Kampanya e-postasında Tanrı’nın kendisini “Amerika’yı yeniden büyük... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T11:48+0300
2025-09-05T11:48+0300
donald trump
abd
amerika
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098634545_0:126:2183:1354_1920x0_80_0_0_b5091209b760ac63f2701447c5c8ea89.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerine gönderdiği yeni bir e-postada, “cennete gitmek için” 15 dolarlık bağış talebinde bulundu. Mesajda, 2016’da Hillary Clinton’a karşı zaferinden, sınır güvenliği politikalarına ve suikast girişiminden kurtuluşuna kadar birçok gelişmeyi “ilahi görev” olarak tanımladı.“Tanrı beni Amerika için seçti”Trump, e-postasında, “Tanrı beni Amerika’yı yeniden büyük yapmak için kurtardı” ifadelerini kullanarak, 24 saatlik özel bir bağış kampanyası başlattığını duyurdu. “Asla geri adım atmayacağız, asla teslim olmayacağız” sözleriyle destekçilerini harekete geçirmeye çalıştı.Sosyal medyada alay konusu olduMesajların sosyal medyada ortaya çıktığı dönemde Trump hakkında “görevdeyken öldü” iddiaları dolaşıyordu. Bu ironi kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Bir X kullanıcısı, “Sağlıklı olduğunu kanıtlamaya çalışırken böyle bir e-posta göndermek tuhaf” diye yazdı.“Cennete giriş” yorumu daha önce de yapmıştıTrump, geçtiğimiz ay Fox and Friends programında yaptığı açıklamada da “Cennete girme ihtimalim çok düşük, listenin en altındayım” demişti. Bu bağış çağrısı, Trump’ın ölüm sonrası hayatla ilgili düşüncelerini yeniden gündeme getirdi.Belirsiz bağış amacıTrump’ın topladığı paranın hangi amaçla kullanılacağı açıklanmadı. Ancak kampanya, onun seçim stratejilerinin ötesinde dini temaları da politik iletişime taşıdığının son örneği oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/gazze-avrupa-komisyonu-ilk-kez-soykirim-ifadesini-kullandi-1099129329.html
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098634545_105:0:2078:1480_1920x0_80_0_0_a14e5bae68628438c9bb75438c5bd9b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, amerika
donald trump, abd, amerika

Trump 'Tanrı beni Amerika için seçti' diyerek 'cennete girebilmek için' 15 dolar bağış toplamaya başladı

11:48 05.09.2025
© POOL / Multimedya arşivine gidinPutin-Trump basın açıklaması
Putin-Trump basın açıklaması - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinden “cennete girmek” için 15 dolar bağış istedi. Kampanya e-postasında Tanrı’nın kendisini “Amerika’yı yeniden büyük yapmak” için seçtiğini savunan Trump, 24 saatlik bağış kampanyası başlattı. Çağrı, sosyal medyada alay konusu olurken sağlık durumu hakkında spekülasyonları da tetikledi.
ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerine gönderdiği yeni bir e-postada, “cennete gitmek için” 15 dolarlık bağış talebinde bulundu. Mesajda, 2016’da Hillary Clinton’a karşı zaferinden, sınır güvenliği politikalarına ve suikast girişiminden kurtuluşuna kadar birçok gelişmeyi “ilahi görev” olarak tanımladı.

“Tanrı beni Amerika için seçti”

Trump, e-postasında, “Tanrı beni Amerika’yı yeniden büyük yapmak için kurtardı” ifadelerini kullanarak, 24 saatlik özel bir bağış kampanyası başlattığını duyurdu. “Asla geri adım atmayacağız, asla teslim olmayacağız” sözleriyle destekçilerini harekete geçirmeye çalıştı.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Mesajların sosyal medyada ortaya çıktığı dönemde Trump hakkında “görevdeyken öldü” iddiaları dolaşıyordu. Bu ironi kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Bir X kullanıcısı, “Sağlıklı olduğunu kanıtlamaya çalışırken böyle bir e-posta göndermek tuhaf” diye yazdı.

“Cennete giriş” yorumu daha önce de yapmıştı

Trump, geçtiğimiz ay Fox and Friends programında yaptığı açıklamada da “Cennete girme ihtimalim çok düşük, listenin en altındayım” demişti. Bu bağış çağrısı, Trump’ın ölüm sonrası hayatla ilgili düşüncelerini yeniden gündeme getirdi.

Belirsiz bağış amacı

Trump’ın topladığı paranın hangi amaçla kullanılacağı açıklanmadı. Ancak kampanya, onun seçim stratejilerinin ötesinde dini temaları da politik iletişime taşıdığının son örneği oldu.
Teresa Ribera - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
İsrail- Filistin çatışması
Gazze: Avrupa Komisyonu ilk kez ‘soykırım’ ifadesini kullandı
11:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала