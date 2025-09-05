‘ABD, AB’ye askeri destek programını kapatacak’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/abd-abye-askeri-destek-programini-kapatacak-1099140309.html

ABD Savunma Bakanlığı’nın geçen hafta Avrupa Birliği'ne (AB), birlik ülkelerine yönelik askeri destek programını iptal edeceğini resmen bildirdiği belirtildi. 05.09.2025, Sputnik Türkiye

Litvanya Savunma Bakanlığı Savunma Politikası Direktörü Vaidotas Urbelis, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin AB ülkelerine yönelik askeri destek programının geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.Urbelis, “ABD Savunma Bakanlığı geçen hafta resmi olarak ülkelere, gelecek yıldan itibaren, yani önümüzdeki mali yıldan itibaren bu programın tüm Avrupa ülkeleri için iptal edileceğini bildirdi” şeklinde konuştu.Pentagon'dan desteğin sonlandırıldığına dair henüz resmi bir yazı almadıklarını söyleyen Urbelis, Baltık ülkeleri de dahil Avrupa ülkelerine diğer programlar kapsamında askeri desteğin sürdürülmesi konusunun henüz sözlü olarak müzakere edildiğini aktardı.Litvanyalı yetkili, askeri desteğin kesilmesinin, Amerikan askerlerinin Avrupa ve Baltık ülkeleri topraklarındaki varlığıyla doğrudan ilişkili olmadığını ve çekilmeleri anlamına gelmediğini ekledi.‘ABD’nin odağı Hint-Pasifik’e kaydı’ABD medyasına konuşan bir kaynak, AB’ye askeri destek programının kapatılmasını, önceliklerin değişmesine bağladı.Pentagon’un Hint-Pasifik bölgesine odaklanacağını söyleyen kaynak, ABD’nin Avrupa’ya programın kapatılmasının ardından Rusya’yla sınırı olan ülkeler için finansman açığını kapatma çağrısında bulunduğunu bildirdi.

