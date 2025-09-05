https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/trump-putin-ile-gorusecegini-duyurdu-1099119934.html
Trump, Putin ile görüşeceğini duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yakında görüşmeyi planladığını söyledi. 05.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakında görüşmeyi planladığını söyledi.Trump , Beyaz Saray'da gazetecilere konuyla ilgili bir soru üzerine, "Evet, yapacağım. Çok iyi bir diyaloğumuz var" dedi.Dün, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlık ettiği, sözde gönüllüler koalisyonu olarak adlandırılan bir toplantı karma formatta gerçekleştirildi. Vladimir Zelenski de toplantıya katıldı. Amerikalı lider, toplantıya video bağlantısıyla katıldı.Alman Bild gazetesi, kaynaklara dayanarak ikili arasında hararetli bir telefon görüşmesi yaşandığını bildirdi. Reuters ajansı ise ismi açıklanmayan bir Beyaz Saray temsilcisine dayandırdığı haberinde, Trump'ın Rus petrolü alımını durdurmalarını talep ettiğini belirtti.Görüşmenin ardından ABD Başkanı, sosyal paylaşım sitesi Truth Social'da Vladimir Putin ile Alaska'da çekilmiş , başlarının üzerinden geçen askeri uçakları gökyüzüne baktıkları ortak bir fotoğraf paylaştı.Alaska ZirvesiPutin ve Trump, 15 Ağustos'ta Alaska, Anchorage'daki Elmendorf-Richardson Hava Kuvvetleri Üssü'nde bir araya geldi. Ukrayna ihtilafını çözmenin yollarını görüştüler. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirdi.Görüşmelerin ardından, iki ülkenin sonuç alma konusundaki kararlılığı ve çok sayıda ortak çalışma alanı olduğu vurgulandı. Devlet başkanları ayrıca Ukrayna krizinin çözümü için çalışmaya hazır olduklarını ifade ettiler.Putin, Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesinin mümkün olduğunu belirterek, Rusya'nın durumun uzun vadeli çözümünden yana olduğunu vurguladı .Trump ise, Putin ile Ukrayna konusunda 'birçok noktada' anlaştıklarını, ancak bazı konularda hala bir anlaşmaya varılamadığını sözlerine ekledi. Aynı gün Fox News'e verdiği röportajda, Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varma olasılığının artık Vladimir Zelenskiy'e bağlı olduğunu vurguladı
ukrayna
alaska
rusya
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakında görüşmeyi planladığını söyledi.
Trump , Beyaz Saray'da gazetecilere konuyla ilgili bir soru üzerine, "Evet, yapacağım. Çok iyi bir diyaloğumuz var" dedi.
Dün, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlık ettiği, sözde gönüllüler koalisyonu olarak adlandırılan bir toplantı karma formatta gerçekleştirildi. Vladimir Zelenski de toplantıya katıldı. Amerikalı lider, toplantıya video bağlantısıyla katıldı.
Alman Bild gazetesi, kaynaklara dayanarak ikili arasında hararetli bir telefon görüşmesi yaşandığını bildirdi. Reuters ajansı ise ismi açıklanmayan bir Beyaz Saray temsilcisine dayandırdığı haberinde, Trump'ın Rus petrolü alımını durdurmalarını talep ettiğini belirtti.
Görüşmenin ardından ABD Başkanı, sosyal paylaşım sitesi Truth Social'da Vladimir Putin ile Alaska'da çekilmiş , başlarının üzerinden geçen askeri uçakları gökyüzüne baktıkları ortak bir fotoğraf paylaştı.
Putin ve Trump, 15 Ağustos'ta Alaska, Anchorage'daki Elmendorf-Richardson Hava Kuvvetleri Üssü'nde bir araya geldi. Ukrayna ihtilafını çözmenin yollarını görüştüler. Her iki lider de görüşmeyi olumlu değerlendirdi.
Görüşmelerin ardından, iki ülkenin sonuç alma konusundaki kararlılığı ve çok sayıda ortak çalışma alanı olduğu vurgulandı. Devlet başkanları ayrıca Ukrayna krizinin çözümü için çalışmaya hazır olduklarını ifade ettiler.
Putin, Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesinin mümkün olduğunu belirterek, Rusya'nın durumun uzun vadeli çözümünden yana olduğunu vurguladı .
Trump ise, Putin ile Ukrayna konusunda 'birçok noktada' anlaştıklarını, ancak bazı konularda hala bir anlaşmaya varılamadığını sözlerine ekledi. Aynı gün Fox News'e verdiği röportajda, Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varma olasılığının artık Vladimir Zelenskiy'e bağlı olduğunu vurguladı