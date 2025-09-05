https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/trump-ab-liderleriyle-gorusmesinin-ardindan-putin-ile-fotograf-paylasti-1099119434.html

Trump, AB liderleriyle görüşmesinin ardından Putin ile fotoğraf paylaştı

Trump, AB liderleriyle görüşmesinin ardından Putin ile fotoğraf paylaştı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı ​​liderlerle görüşmesinin ardından, Alaska'daki zirvede Rusya lideri Vladimir Putin ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-05T01:03+0300

2025-09-05T01:03+0300

2025-09-05T01:27+0300

ukrayna kri̇zi̇

donald trump

vladimir putin

rusya

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099119106_0:0:1153:650_1920x0_80_0_0_6c3b1a12b8dfc9b7a76005425a92b933.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa liderleriyle görüştükten sonra Truth Social hesabında, Alaska’da çekilmiş Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta ikili gökyüzüne bakıyor.Trump, bir sonraki paylaşımında, fotoğraf çekimi sırasında başkanların üzerinden geçen B-2 stratejik bombardıman uçağı ve ABD Hava Kuvvetleri savaş uçaklarından oluşan bir uçuş grubunu yayınladı. Paylaşılan fotoğrafın notunda, uçakların 'zirveye varışta Putin’i selamladığı' belirtiliyor.Perşembe günü, sözde istekli koalisyonun karma formatta toplantısı İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca Vladimir Zelenskiy de katıldı. ABD Başkanı ise videokonferans yoluyla onlara dahil oldu.Alman gazetesi Bild, kaynaklara dayandırdığı haberinde Trump ile Putin arasında sert bir telefon görüşmesi yapıldığını bildirdi. Reuters ajansı da, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisine dayanarak, Trump’ın Rus petrolü alımından vazgeçilmesini talep ettiğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/abd-rusyayla-sinir-komsusu-avrupa-ulkelerine-guvenlik-destegini-azaltiyor-1099115657.html

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, vladimir putin, rusya, abd