Trump, AB liderleriyle görüşmesinin ardından Putin ile fotoğraf paylaştı
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa liderleriyle görüştükten sonra Truth Social hesabında, Alaska’da çekilmiş Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta ikili gökyüzüne bakıyor.Trump, bir sonraki paylaşımında, fotoğraf çekimi sırasında başkanların üzerinden geçen B-2 stratejik bombardıman uçağı ve ABD Hava Kuvvetleri savaş uçaklarından oluşan bir uçuş grubunu yayınladı. Paylaşılan fotoğrafın notunda, uçakların 'zirveye varışta Putin’i selamladığı' belirtiliyor.Perşembe günü, sözde istekli koalisyonun karma formatta toplantısı İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca Vladimir Zelenskiy de katıldı. ABD Başkanı ise videokonferans yoluyla onlara dahil oldu.Alman gazetesi Bild, kaynaklara dayandırdığı haberinde Trump ile Putin arasında sert bir telefon görüşmesi yapıldığını bildirdi. Reuters ajansı da, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisine dayanarak, Trump’ın Rus petrolü alımından vazgeçilmesini talep ettiğini aktardı.
