ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın 'Savaş Bakanlığı' adıyla yeniden anılmasını öngören kararnameyi imzalamaya hazırlanıyor. Yerel medyadaki...
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) resmi adının 'Savaş Bakanlığı' olarak kullanılmasını öngören bir kararnameyi imzalamaya hazırlanıyor. ABD medyasının üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberlere göre kararname, Cuma günü yürürlüğe girecek.Pentagon'un başındaki Savunma Bakanı Pete Hegseth, kararnamenin ardından 'Savaş Bakanı' ünvanı alabilecek. ABD yasalarına göre Trump, Kongreden çıkarılacak yasa olmadan Savunma Bakanlığının adını değiştiremiyor. Bu sebeple Trump'ın imzalayacağı başkanlık kararnamesiyle bakanlığın adının Savaş Bakanlığı olarak değiştirilmesiyle ilgili tüm süreçlerin başlatılması ve Pentagonun da gerekli hazırlıkları yapması bekleniyor.Tarihsel köklere dönüş ABD’de ilk kez 1789’da kurulan 'Savaş Bakanlığı', 1947’de 2. Dünya Savaşı sonrası 'Savunma Bakanlığı'na dönüştürülmüştü. Trump, isim değişikliğinin “Amerikan çıkarlarını korumak için savaşmaya hazır olunduğunu” göstereceğini savunuyor. ABD medyasına göre, kalıcı isim değişikliğinin maliyeti milyar doları bulabilir. Logolar, üniformalar, elektronik posta adresleri ve yüzlerce kurumsal kimliğin değiştirilmesi Pentagon’un tasarruf planlarını zorlaştırabilir.Trump ve Hegseth, bakanlığın odak noktasını 'savaşma kabiliyeti' ve 'savaşçı ethosu'na çevirmeyi hedeflediklerini açıklamıştı. Trump, “Dünya savaşlarında kazandığımız inanılmaz bir tarihimiz var. ‘Savaş Bakanlığı’ adı bununla örtüşüyor” demişti.
'Trump, Pentagon’u yeniden 'Savaş Bakanlığı' olarak adlandırmaya hazırlanıyor'
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın 'Savaş Bakanlığı' adıyla yeniden anılmasını öngören kararnameyi imzalamaya hazırlanıyor. Yerel medyadaki haberlerde Trump'ın imzalaması öngörülen kararnamenin cuma günü yürürlüğe gireceği belirtiliyor. 2. Dünya Savaşı'nda önce Pentagon'un ismi 'Savaş Bakanlığı'ydı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) resmi adının 'Savaş Bakanlığı' olarak kullanılmasını öngören bir kararnameyi imzalamaya hazırlanıyor. ABD medyasının üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberlere göre kararname, Cuma günü yürürlüğe girecek.
Pentagon'un başındaki Savunma Bakanı Pete Hegseth, kararnamenin ardından 'Savaş Bakanı' ünvanı alabilecek. ABD yasalarına göre Trump, Kongreden çıkarılacak yasa olmadan Savunma Bakanlığının adını değiştiremiyor. Bu sebeple Trump'ın imzalayacağı başkanlık kararnamesiyle bakanlığın adının Savaş Bakanlığı olarak değiştirilmesiyle ilgili tüm süreçlerin başlatılması ve Pentagonun da gerekli hazırlıkları yapması bekleniyor.
ABD’de ilk kez 1789’da kurulan 'Savaş Bakanlığı', 1947’de 2. Dünya Savaşı sonrası 'Savunma Bakanlığı'na dönüştürülmüştü. Trump, isim değişikliğinin “Amerikan çıkarlarını korumak için savaşmaya hazır olunduğunu” göstereceğini savunuyor.
ABD medyasına göre, kalıcı isim değişikliğinin maliyeti milyar doları bulabilir. Logolar, üniformalar, elektronik posta adresleri ve yüzlerce kurumsal kimliğin değiştirilmesi Pentagon’un tasarruf planlarını zorlaştırabilir.
Trump ve Hegseth, bakanlığın odak noktasını 'savaşma kabiliyeti' ve 'savaşçı ethosu'na çevirmeyi hedeflediklerini açıklamıştı. Trump, “Dünya savaşlarında kazandığımız inanılmaz bir tarihimiz var. ‘Savaş Bakanlığı’ adı bununla örtüşüyor” demişti.