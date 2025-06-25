https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/abd-baskani-trump-nukleer-tesisin-yok-olmasina-yazik-oldu-ama-pilotlar-iyi-is-cikardi-12-gunluk-1097329349.html

ABD Başkanı Trump: Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirebiliriz

ABD Başkanı Trump: Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirebiliriz

Sputnik Türkiye

NATO zirvesinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump'tan skandal bir çıkış daha geldi. "Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirebiliriz"... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T17:09+0300

2025-06-25T17:09+0300

2025-06-25T17:32+0300

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NATO zirvesi kapsamında açıklamalarda bulunan ABD eski Başkanı Donald Trump, son dönemde gündeme gelen İran’a yönelik saldırıların nükleer tesisleri yok etmediği yönündeki ABD istihbarat raporlarını açıkça reddetti. Trump, bu raporların gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Yalancı CNN yalan haberler yapıyor" dedi.Trump, İran-İsrail savaşının 'yakında yeniden başlayabileceğini' söylediTrump, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın bittiğine bu kadar emin olmasının sebebinin ne olduğu sorusuna "Çünkü ikisiyle de uğraştım ve ikisi de yorgun, bitkin" yanıtını verirken şunları söyledi:İki tarafın "çok şiddetli bir savaş" verdiğini ve ardından ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurmasıyla savaşın sona erdiğini iddia etti.İspanya'yı tehdit ettiNATO savunma harcamalarının yüzde 5'e çıkarılması konusunda Trump:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/trumpin-mesajini-yayinlamasi-skandalina-tepki-gosteren-gazeteciye-nato-genel-sekreteri-rutte-boyle-1097327797.html

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