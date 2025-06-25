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ABD Başkanı Trump: Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirebiliriz
ABD Başkanı Trump: Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirebiliriz
Sputnik Türkiye
NATO zirvesinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump'tan skandal bir çıkış daha geldi. "Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirebiliriz"... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
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NATO zirvesi kapsamında açıklamalarda bulunan ABD eski Başkanı Donald Trump, son dönemde gündeme gelen İran’a yönelik saldırıların nükleer tesisleri yok etmediği yönündeki ABD istihbarat raporlarını açıkça reddetti. Trump, bu raporların gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Yalancı CNN yalan haberler yapıyor" dedi.Trump, İran-İsrail savaşının 'yakında yeniden başlayabileceğini' söylediTrump, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın bittiğine bu kadar emin olmasının sebebinin ne olduğu sorusuna "Çünkü ikisiyle de uğraştım ve ikisi de yorgun, bitkin" yanıtını verirken şunları söyledi:İki tarafın "çok şiddetli bir savaş" verdiğini ve ardından ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurmasıyla savaşın sona erdiğini iddia etti.İspanya'yı tehdit ettiNATO savunma harcamalarının yüzde 5'e çıkarılması konusunda Trump:
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abd, nükleer, nükleer füze
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ABD Başkanı Trump: Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirebiliriz

17:09 25.06.2025 (güncellendi: 17:32 25.06.2025)
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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NATO zirvesinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump'tan skandal bir çıkış daha geldi. "Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirebiliriz" diyen Trump, İran ve İsrail arasındaki 12 günlük çatışmaya vurgu yaparak, "Nükleer tesisin yok olmasına yazık oldu ama pilotlar iyi iş çıkardı, 12 günlük savaş bitti" dedi.
NATO zirvesi kapsamında açıklamalarda bulunan ABD eski Başkanı Donald Trump, son dönemde gündeme gelen İran’a yönelik saldırıların nükleer tesisleri yok etmediği yönündeki ABD istihbarat raporlarını açıkça reddetti. Trump, bu raporların gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Yalancı CNN yalan haberler yapıyor" dedi.

Trump, İran-İsrail savaşının 'yakında yeniden başlayabileceğini' söyledi

Trump, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın bittiğine bu kadar emin olmasının sebebinin ne olduğu sorusuna "Çünkü ikisiyle de uğraştım ve ikisi de yorgun, bitkin" yanıtını verirken şunları söyledi:

"Çok sert ve çok acımasızca, çok vahşice savaştılar ve ikisi de evlerine gidip çıkmaktan memnundu. Ama sanırım bir gün yakında tekrar başlayabilir. Ve biz buna 12 günlük savaş diyoruz. Birkaç kişiyle konuştum. Sanırım bu doğru isim gibi geldi. 12 günlük bir savaştı.

İki tarafın "çok şiddetli bir savaş" verdiğini ve ardından ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurmasıyla savaşın sona erdiğini iddia etti.

İspanya'yı tehdit etti

NATO savunma harcamalarının yüzde 5'e çıkarılması konusunda Trump:
İspanya bu parayı ödemek istemediğini söyledi. Ticaret anlşaması konusunda o yüzden İspanya'ya 2 kat vergi koyacağım. Eğer bize NATO için ödeme yapmayacaklarsa bu parayı onlardan ticari olarak alacağız.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
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