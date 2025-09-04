https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/abd-rusyayla-sinir-komsusu-avrupa-ulkelerine-guvenlik-destegini-azaltiyor-1099115657.html

ABD, Rusya'yla sınır komşusu Avrupa ülkelerine güvenlik desteğini azaltıyor

ABD, Rusya'yla sınır komşusu Avrupa ülkelerine güvenlik desteğini azaltıyor

Sputnik Türkiye

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, ABD, Rusya'yla sınırı bulunan Avrupa ülkelerine yönelik yüz milyonlarca dolarlık güvenlik destek programlarını... 04.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-04T21:22+0300

2025-09-04T21:22+0300

2025-09-04T21:22+0300

dünya

abd

avrupa

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

güvenlik

abd ulusal güvenlik konseyi

güvenlik noktası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096892513_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_11532bfbeb871ad6bfc0866ad29984fc.jpg

ABD'nin Rusya'yla sınırı bulunan Avrupa ülkelerine yönelik güvenlik destek programlarını sonlandıracağı iddia edildi.İngiliz medyasında yer alan haberde, ''ABD, Rusya'yla sınır komşusu olan Avrupa ülkelerinin güvenliğine yönelik finansmanının bir kısmını kesecek. Pentagon yetkilileri geçtiğimiz hafta Avrupalı diplomatlara, ABD’nin artık Doğu Avrupa ülkelerinde askeri eğitim ve silahlandırma programlarını finanse etmeyeceğini bildirdi” denildi. Kararın yüz milyonlarca dolarlık desteği azaltabileceği belirtiliyor. Gazetenin kaynaklarına göre, AB ülkeleri ABD’nin bu kararından şaşkınlık duydu ve ayrıntıları netleştirmeye çalışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/trumptan-bir-skandal-daha-abd-olmadan-her-sey-olur-1099104643.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, avrupa, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, güvenlik, abd ulusal güvenlik konseyi, güvenlik noktası