ABD, Rusya'yla sınır komşusu Avrupa ülkelerine güvenlik desteğini azaltıyor
ABD, Rusya'yla sınır komşusu Avrupa ülkelerine güvenlik desteğini azaltıyor
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, ABD, Rusya'yla sınırı bulunan Avrupa ülkelerine yönelik yüz milyonlarca dolarlık güvenlik destek programlarını...
ABD'nin Rusya'yla sınırı bulunan Avrupa ülkelerine yönelik güvenlik destek programlarını sonlandıracağı iddia edildi.İngiliz medyasında yer alan haberde, ''ABD, Rusya'yla sınır komşusu olan Avrupa ülkelerinin güvenliğine yönelik finansmanının bir kısmını kesecek. Pentagon yetkilileri geçtiğimiz hafta Avrupalı diplomatlara, ABD’nin artık Doğu Avrupa ülkelerinde askeri eğitim ve silahlandırma programlarını finanse etmeyeceğini bildirdi” denildi. Kararın yüz milyonlarca dolarlık desteği azaltabileceği belirtiliyor. Gazetenin kaynaklarına göre, AB ülkeleri ABD’nin bu kararından şaşkınlık duydu ve ayrıntıları netleştirmeye çalışıyor.
ABD, Rusya'yla sınır komşusu Avrupa ülkelerine güvenlik desteğini azaltıyor

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, ABD, Rusya'yla sınırı bulunan Avrupa ülkelerine yönelik yüz milyonlarca dolarlık güvenlik destek programlarını sonlandırma kararı aldı.
ABD'nin Rusya'yla sınırı bulunan Avrupa ülkelerine yönelik güvenlik destek programlarını sonlandıracağı iddia edildi.
İngiliz medyasında yer alan haberde, ''ABD, Rusya'yla sınır komşusu olan Avrupa ülkelerinin güvenliğine yönelik finansmanının bir kısmını kesecek. Pentagon yetkilileri geçtiğimiz hafta Avrupalı diplomatlara, ABD’nin artık Doğu Avrupa ülkelerinde askeri eğitim ve silahlandırma programlarını finanse etmeyeceğini bildirdi” denildi.
Kararın yüz milyonlarca dolarlık desteği azaltabileceği belirtiliyor. Gazetenin kaynaklarına göre, AB ülkeleri ABD’nin bu kararından şaşkınlık duydu ve ayrıntıları netleştirmeye çalışıyor.
