TMSF duyurdu: Maydonoz Döner 2 milyar 801 milyona satışa çıkarıldı, ihale şartları açıklandı

TMSF, Maydonoz Döner Grubu'nu 2 milyar 801 milyona satışa çıkarıyor. 15 Ekim'de yapılacak başvuru için şartlar açıklandı. 05.09.2025, Sputnik Türkiye

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen ve kayyum atanan Maydonoz Döner Grubu satışa çıkarıldı. TMSF tarafından yapılan açıklamada, muhammen bedel 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi.İhale tarihi açıklandıİhale günü 15 Ekim 2025 olarak açıklandı. İhaleye son başvuru tarihi ise 14 Ekim 2025. Maydonoz Döner, 5 ülke 390'ı aşan şubesi ile hizmet veriyor.Satış ilanında şu bilgiler yer aldı:''İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280.100.000 (İki yüz seksen milyon yüz bin) TL'dir. Teminat olarak; nakit, teminat mektubu ya da T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir."

