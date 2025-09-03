https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/kalici-oje-tarih-oluyor-avrupada-yasak-basladi-jellerin-dogurganligi-engelledigi-kansere-sebep-1099058241.html

Kalıcı oje tarih oluyor, Avrupa'da yasak başladı: Jellerin doğurganlığı engellediği, kansere sebep olduğu tespit edildi

Uzmanlar uyardı: Jel ojelerdeki TPO doğurganlığa zarar veriyor. AB'nin 2025 yasağı sonrası makyöz salonları ne yapacak? Doğurganlığa zarar veren kimyasal hangi markalarda var? Tüm detaylar haberde.

Avrupa Birliği, doğurganlık üzerinde olumsuz etkiler gösterebilecek TPO (trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) maddesini içeren jel ojeleri yasakladı. 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yasak, milyonlarca kalıcı oje kullanan kadını etkiliyor.İngiltere 2026'da yasaklayacakİngiltere hükümeti, benzer yasakları 2026 yılının sonlarında yürürlüğe koyacağını duyurdu.Jel manikür sektörünün vazgeçilmez unsuru haline gelen bu ürünler, haftalarca tırnaklarda kalabilen dayanıklılıkları sayesinde büyük popülarite kazanmıştı.TPO nedir ve neden tehlikeli?Tırnak uzmanı sitesi Nail Order'a göre, TPO jel oje ürünlerinin sertleşme sürecini tetikleyen bir fotoinitiatör. Tırnak teknisyenleri ve üreticiler tarafından kurutma süresini hızlandırması nedeniyle tercih ediliyor.Doğurganlık ve kanser riski ortaya çıktıSon araştırmalar, TPO ürünlerinin doğurganlık üzerinde olumsuz etkiler gösterebileceğini ortaya koydu. Bu bulgular üzerine AB, maddeyi harekete geçirdi.TPO artık "CMR 1B maddesi" olarak sınıflandırılıyor. Bu kategori, "kanserojen, mutajen veya üreme için toksik" kabul edilen maddeleri kapsıyor.UV ve LED lamba endişeleriÇalışma, daha önce manikür sürecinde kullanılan UV ve LED lambalarla ilgili endişeleri de takip ediyor. Uzmanlar, artan UVA maruziyeti ve kanser riskine dikkat çekmiştiyordu.Uzmanlar: Önleyici tedbir alındıDermatolog Dr. Hannah Kopelman, Wellness Pulse'a yaptığı açıklamada AB'nin "ihtiyatlı" davrandığını belirtti:Tıp perspektifinden bakıldığında bunun "güçlü insan kanıtlarına tepki" olmaktan çok "önleyici bir hamle" olduğunu vurguladı.Jel oje endüstrisi sona mı eriyor?Tırnak bakımı severlerin endişelenmesine gerek yok. TPO her jel oje formülünde bulunmuyor. Yasak, tırnak teknisyenlerinin TPO içermeyen jel ojeler kullanması anlamına geliyor.Markalar formüllerini yenileyecekJel oje markaları, ürünlerini TPO'suz hale getirmek için formüllerini yeniden düzenlemek zorunda kalacak. Piyasada TPO içermeyen çok sayıda alternatif zaten mevcut.Manikür tutkunları, tırnaklarında kullanılan ojenin TPO içermediğinden emin olarak maruziyetlerini sınırlayabilir.Sektörde büyük dönüşüm başlıyorAvrupa'daki bu yasak, küresel tırnak bakımı endüstrisinde domino etkisi yaratması bekleniyor. Üreticiler ve salonlar, sağlık standartlarına uygun alternatif ürünlere yönelmeye başladı.

