ABD basını: ‘Trump ve Putin aynı fikirde, barış çabalarının duraklamasından Avrupa’yı sorumlu tutuyorlar’

ABD basını: ‘Trump ve Putin aynı fikirde, barış çabalarının duraklamasından Avrupa’yı sorumlu tutuyorlar’

CNN'in internet sitesinde “Trump ve Putin aynı fikirde: Ukrayna ile barış çabalarının sürüncemeye girmesinden Avrupa sorumlu” başlığı taşıyan detaylı bir... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

"Donald Trump ve Vladimir Putin tekrar aynı sayfada” ifadelerini kullanan Amerikan haber kanalı CNN'in internet sitesinde yer alan analizde “ABD ve Rusya devlet başkanlarının, Alaska’daki yüksek profilli zirvenin üzerinden üç hafta geçmişken Ukrayna çatışmaları bitirme çabalarının durağanlaşması üzerine Avrupa’yı işaret ettikleri” belirtildi.‘Putin ile tekrar konuşma planı’Analizde, “Başkanın inişli çıkışlı Ukrayna diplomasisindeki son hamle, Trump’ın gazetecilere ‘ne yapacağını görmek için’ Putin’le yakında tekrar konuşmayı planladığını söylemesinden bir gün sonra geldi” denilirken, şu ifadeler yer aldı:“Alaska’da Putin, ABD başkanının sık sık Amerika’nın müttefiklerini eleştirmesi üzerine, Avrupa’nın Trump’la yürüttüğü diplomasiyi ‘sabote etmemesi gerektiği’ uyarısında bulundu.”Amerikan yayın platformu ayrıca “Trump, bir dönem böyle bir görüşmeye üçüncü taraf olarak dahil olabileceğini söylemişti. Ancak şimdi Rusya’nın tavrını benimsedi ve önce Putin ile Zelenski’nin baş başa görüşmesi gerektiğini savunuyor” notu düştü.Putin: Zirve için en iyi yer MoskovaRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna meselesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Moskova, Rusya-Ukrayna zirvesi için en iyi yer. Moskova'da Ukrayna ile yapılacak görüşmenin güvenliğini sağlayacağız” dedi ve ekledi:“Her ülke, güvenlik alanında seçim yapma hakkına sahip, ancak bunu başka bir ülkenin zararına yapmamalı. Ukrayna Anayasası'na göre toprak anlaşmalarının referandumla onaylanması gerekiyor, bunun için de sıkıyönetimin kaldırılması gerekiyor.”

