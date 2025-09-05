https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/sener-usumezsoy-tek-tek-acikladi-istanbulu-tehdit-eden-depremin-buyuklugu-ne-olur-1099121692.html

Şener Üşümezsoy tek tek açıkladı: İstanbul'u tehdit eden depremin büyüklüğü ne olur?

05.09.2025

Açıklamalarıyla dikkat çeken Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Habertürk televizyonuna konuk olarak dikkat çeken ve milyonları ilgilendiren açıklamalar yaptı. Sözlerine "Neden bana inanın?" diyerek başlayan Üşümezsoy "Herkes 17 Ağustos'tan sonra 'Kuzey Anadolu fayı Adalar fayındadır, İstanbul'un hemen yanındadır, İstanbul'u yıkacak' dendiği zaman 'Hayır, 17 Ağustos'ta kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca gidiyor' dedim" ifadelerini kullandı."Adalar fayında hiç bir şey yok, fay Düzce'de" diyen Üşümezsoy "Bütün İstanbul'da deprem olacak, 65 kilometre yıkacak dedikleri bu Adalar fayı aslında ölmüş bir fay" dedi. Silivri çukuruna dikkat"Şimdi bağırarak söyleyeyim" diyen Üşümezsoy İstanbul'u tehdit eden depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:Üşümezsoy, Silivri çukurundaki 20 kilometre derinlikte olan faya dikkat çekerek "6.2" büyüklüğünde deprem beklediğini vurguladı.

