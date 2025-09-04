https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/afganistanin-dogusunda-61-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1099115398.html
Afganistan'ın doğusunda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afganistan'ın doğusunda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Pazar günü 6.0 büyüklüğündeki depremle sarsılan Afganistan'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.0 büyüklüğündeki depremde can kaybı bin 400'ü... 04.09.2025
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Afganistan'ın doğusunda 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. EMSC, depremin Celalabad kentine 48 kilometre uzaklıkta, GMT saatiyle 16.56'da meydana geldiğini ve depremin 3 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı. Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin hasarına dair henüz açıklama yapılmadı.Ülkenin doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremden can kaybı bin 400'ü aşmıştı.2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
