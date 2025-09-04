Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/afganistanin-dogusunda-61-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1099115398.html
Afganistan'ın doğusunda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afganistan'ın doğusunda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Pazar günü 6.0 büyüklüğündeki depremle sarsılan Afganistan'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.0 büyüklüğündeki depremde can kaybı bin 400'ü... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T21:07+0300
2025-09-04T21:14+0300
afganistan
deprem
son dakika
son depremler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Afganistan'ın doğusunda 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. EMSC, depremin Celalabad kentine 48 kilometre uzaklıkta, GMT saatiyle 16.56'da meydana geldiğini ve depremin 3 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı. Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin hasarına dair henüz açıklama yapılmadı.Ülkenin doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremden can kaybı bin 400'ü aşmıştı.2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/suriye-43-buyuklugunde-depremle-sarsildi-1099084101.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afganistan, deprem, son dakika
afganistan, deprem, son dakika

Afganistan'ın doğusunda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

21:07 04.09.2025 (güncellendi: 21:14 04.09.2025)
deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
Abone ol
Pazar günü 6.0 büyüklüğündeki depremle sarsılan Afganistan'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.0 büyüklüğündeki depremde can kaybı bin 400'ü geçmişti.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Afganistan'ın doğusunda 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. EMSC, depremin Celalabad kentine 48 kilometre uzaklıkta, GMT saatiyle 16.56'da meydana geldiğini ve depremin 3 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı. Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin hasarına dair henüz açıklama yapılmadı.
Ülkenin doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremden can kaybı bin 400'ü aşmıştı.
2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Suriye 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
SON DEPREMLER
Suriye 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı
07:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала