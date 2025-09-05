Türkiye
Sberbank CEO’su Gref: Rusya dünyanın en gelişmiş bankacılık ve finans piyasalarından birine sahip
Sberbank CEO’su Gref: Rusya dünyanın en gelişmiş bankacılık ve finans piyasalarından birine sahip
Sberbank CEO’su Gref: Rusya dünyanın en gelişmiş bankacılık ve finans piyasalarından birine sahip

19:12 05.09.2025
Rusya'nın dev bankası Sberbank CEO'su German Gref
Rusya'nın dev bankası Sberbank CEO'su German Gref - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
© Sputnik / Wladimir Pesnja
Rus bankacılık devi Sberbank’ın CEO’su German Gref Rusya’nın dünyanın en gelişmiş bankacılık ve finans piyasalarından birine sahip olduğunu ifade etti.
Rusya'nın Vladivostok kentinde gerçekleşen 10. Doğu Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen 'Küresel Güney ve Doğu: Yeni büyüme ekonomisinin lideri kim olacak?' konulu oturumda konuşan Gref, Rusya’nın bugün dünyanın en gelişmiş bankacılık ve finans piyasalarından birine sahip olduğunu ve finansal araçların kalitesi açısından Rusya ile hiçbir ülkenin boy ölçüşemeyeceğini söyledi.
Gref, "Rusya'da bankalar işlem yelpazesinin tümünü korudu ve liderliklerini kimse sarsamaz. Bugün en gelişmiş finansal pazara sahibiz, ne Avrupa ne de Çin finansal araçların kalitesi açısından bizimle kıyaslanamaz" dedi.
Şu anda teknolojinin erişilebilirliği açısından çok kutupluluk olanağına sahip olmanın önemli olduğunu vurgulayan Gref, “Teknolojiler çeşitli kaynaklardan erişilebilir olmalı. Jeopolitik olarak şu anda bunu yapmak gerekiyor” diyerek, Sberbank'ın küresel Güney ülkeleri de dahil olmak üzere teknolojilerini paylaşmaya hazır olduğunu kaydetti.
Gref ayrıca, Sberbank'ın yakın gelecekte JP Morgan'ı geride bırakarak dünyanın ilk işlem sistemi olmayı hedeflediğini de vurguladı.
10. Doğu Ekonomik Forumu 3-6 Eylül tarihleri arasında Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenleniyor. Ana teması “Uzak Doğu: Barış ve Refah İçin İşbirliği” olan foruma 70'ten fazla ülke ve bölgeden 4 bin 500'den fazla kişi katılıyor. Forum, Roscongress Vakfı tarafından düzenleniyor.
Chuyến thăm chính thức của Tổng thống Vladimir Putin tới Trung Quốc - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
DÜNYA
Uzak Doğu işbirliği vurgusu: Putin ve Li Hongzhong görüşmede buluştu
Dün, 18:58
