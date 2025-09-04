Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/uzak-dogu-isbirligi-vurgusu-putin-ve-li-hongzhong-gorusmede-bulustu-1099113944.html
Uzak Doğu işbirliği vurgusu: Putin ve Li Hongzhong görüşmede buluştu
Uzak Doğu işbirliği vurgusu: Putin ve Li Hongzhong görüşmede buluştu
Sputnik Türkiye
Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Komünist Partisi Politbüro üyesi ve Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T18:58+0300
2025-09-04T18:58+0300
dünya
uzak doğu
çin
çin halk cumhuriyeti
rusya
ticaret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099019564_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_283cbeed64ea8488a4387f608e315a4f.jpg
Rus lider Putin ve Çinli yetkili Li Hongzhong arasında bir görüşme gerçekleştirildi.Görüşme öncesi Putin, Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde Laos Başbakanı Sonsay Siphandone ve Moğolistan Başbakanı Gombojav Zandanshatar'la da bir araya gelmişti. 10. Doğu Ekonomik Forumu 3–6 Eylül tarihlerinde Vladivostok’ta, Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenleniyor. Bu yıl forumun ana teması ise 'barış ve refah için uzak doğu işbirliği' olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/putin-mogolistan-basbakani-zandanshatar-ile-gorustu-1099112494.html
uzak doğu
çin
çin halk cumhuriyeti
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099019564_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_2f2888b1cf5b1fa8036df8909dcdc623.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uzak doğu, çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, ticaret
uzak doğu, çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, ticaret

Uzak Doğu işbirliği vurgusu: Putin ve Li Hongzhong görüşmede buluştu

18:58 04.09.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinChuyến thăm chính thức của Tổng thống Vladimir Putin tới Trung Quốc
Chuyến thăm chính thức của Tổng thống Vladimir Putin tới Trung Quốc - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Komünist Partisi Politbüro üyesi ve Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong bir araya geldi.
Rus lider Putin ve Çinli yetkili Li Hongzhong arasında bir görüşme gerçekleştirildi.
Görüşme öncesi Putin, Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde Laos Başbakanı Sonsay Siphandone ve Moğolistan Başbakanı Gombojav Zandanshatar'la da bir araya gelmişti.
10. Doğu Ekonomik Forumu 3–6 Eylül tarihlerinde Vladivostok’ta, Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenleniyor. Bu yıl forumun ana teması ise 'barış ve refah için uzak doğu işbirliği' olarak belirlendi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
DÜNYA
Putin Moğolistan Başbakanı Zandanshatar ile görüştü
17:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала