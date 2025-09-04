https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/uzak-dogu-isbirligi-vurgusu-putin-ve-li-hongzhong-gorusmede-bulustu-1099113944.html

Uzak Doğu işbirliği vurgusu: Putin ve Li Hongzhong görüşmede buluştu

Uzak Doğu işbirliği vurgusu: Putin ve Li Hongzhong görüşmede buluştu

Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Komünist Partisi Politbüro üyesi ve Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi...

Rus lider Putin ve Çinli yetkili Li Hongzhong arasında bir görüşme gerçekleştirildi.Görüşme öncesi Putin, Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde Laos Başbakanı Sonsay Siphandone ve Moğolistan Başbakanı Gombojav Zandanshatar'la da bir araya gelmişti. 10. Doğu Ekonomik Forumu 3–6 Eylül tarihlerinde Vladivostok’ta, Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenleniyor. Bu yıl forumun ana teması ise 'barış ve refah için uzak doğu işbirliği' olarak belirlendi.

