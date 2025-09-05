https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/rus-ordusu-odessada-yabanci-parali-askerlerin-de-bulundugu-usleri-vurdu-1099134163.html

Rus ordusu, Odessa'da yabancı paralı askerlerin de bulunduğu üsleri vurdu

Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşmanın güçlerinin konuşlandığı noktaları tespit ederek ortadan kaldırmaya devam ediyor. 05.09.2025, Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Kiev rejimine karşı direnen gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Ukraynalı askerlerin yabancı paralı askerleri eğittiği üslerin imha edildiğini belirtti.Sputnik’e açıklama yapan Lebedev, "4 Eylül'de Odessa Bölgesi'nde, yabancı eğitmenler tarafından eğitilen Ukraynalı birliklerinin yoğunlaştığı yerler de dahil bir dizi atış gerçekleştirildi. Bunlar arasında çoğunlukla İngilizler vardı, ancak Romanya ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinden gelen birlikler de vardı" dedi.Saldırılar sonrasında aralarında yabancı paralı askerlerin bulunduğu onlarca askerin hayatını kaybettiğini aktaran Lebedev, tahliye helikopterlerinin de bölgeye gönderildiğini bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri ‘top yemi’ olarak kullandığını ve Rus birliklerinin Ukrayna genelinde onları yok etmeye devam edeceğini defalarca belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın paralı askerler göndererek Ukrayna'daki çatışmanın tarafı olma statüsünü pekiştirdiğini vurgulamıştı.

