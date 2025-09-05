https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/putin-10-dogu-ekonomi-forumunda-konusuyor-1099121967.html

Putin, 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor

Rus lider Putin'in 10. Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda Rus ekonomisinin durumu ve gelecek planları hakkında önemli açıklamalar yapması bekleniyor. 05.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen 10. Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda konuşuyor.Ana oturumda Putin'in yanı sıra Laos Başbakanı Sonsay Siphandone, Moğolistan Başbakanı Gombojav Zandanshatar ve Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong da yer alıyor.Rus lider, oturumun başında, Rus ekonomisi hakkında yapılan farklı değerlendirmelerin anımsatılması üzerine şaka yollu olarak kimseye güvenilemeyeceğini söyledi. Putin, bazı soruların yanıtları için herkesin kendi deneyimine güvenmesi ve gerçek uzmanları referans alması gerektiğini belirtti.Rusya'nın enflasyonla mücadele ettiğini ve yeniden hedef seviye yüzde 4'e dönmeye çalıştığını kaydeden Putin, Rusya Merkez Bankası'nın faizi keskin biçimde düşürmesi halinde fiyatların da keskin biçimde artacağı uyarısında bulundu.10. Doğu Ekonomi Forumu10. Doğu Ekonomi Forumu, 3-6 Eylül tarihleri arasında Vladivostok'taki Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenleniyor.Forumun bu yılki ana teması, 'Uzak Doğu - Barış ve Refah İçin İşbirliği" olarak belirlendi.

