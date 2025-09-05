Türkiye
Putin, 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/putin-10-dogu-ekonomi-forumunda-konusuyor-1099121967.html
Putin, 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor
Putin, 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin'in 10. Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda Rus ekonomisinin durumu ve gelecek planları hakkında önemli açıklamalar yapması bekleniyor. 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T07:09+0300
2025-09-05T07:16+0300
dünya
vladivostok
doğu ekonomik forumu
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099122313_0:232:2980:1908_1920x0_80_0_0_28a0143669c7c36aab40b63ba266770e.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen 10. Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda konuşuyor.Ana oturumda Putin'in yanı sıra Laos Başbakanı Sonsay Siphandone, Moğolistan Başbakanı Gombojav Zandanshatar ve Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong da yer alıyor.Rus lider, oturumun başında, Rus ekonomisi hakkında yapılan farklı değerlendirmelerin anımsatılması üzerine şaka yollu olarak kimseye güvenilemeyeceğini söyledi. Putin, bazı soruların yanıtları için herkesin kendi deneyimine güvenmesi ve gerçek uzmanları referans alması gerektiğini belirtti.Rusya'nın enflasyonla mücadele ettiğini ve yeniden hedef seviye yüzde 4'e dönmeye çalıştığını kaydeden Putin, Rusya Merkez Bankası'nın faizi keskin biçimde düşürmesi halinde fiyatların da keskin biçimde artacağı uyarısında bulundu.10. Doğu Ekonomi Forumu10. Doğu Ekonomi Forumu, 3-6 Eylül tarihleri arasında Vladivostok'taki Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenleniyor.Forumun bu yılki ana teması, 'Uzak Doğu - Barış ve Refah İçin İşbirliği" olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/peskov-istanbuldaki-rusya-ukrayna-muzakereleri-katilim-duzeyi-yukseltilerek-devam-edebilir-1099120809.html
vladivostok
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099122313_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83ada8b400bd1b7e45e991088998ebb5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladivostok, doğu ekonomik forumu, vladimir putin
vladivostok, doğu ekonomik forumu, vladimir putin

Putin, 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor

07:09 05.09.2025 (güncellendi: 07:16 05.09.2025)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinPhiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông với Vladimir Putin
Phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông với Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rus lider Putin'in 10. Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda Rus ekonomisinin durumu ve gelecek planları hakkında önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen 10. Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda konuşuyor.

Ana oturumda Putin'in yanı sıra Laos Başbakanı Sonsay Siphandone, Moğolistan Başbakanı Gombojav Zandanshatar ve Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong da yer alıyor.

Rus lider, oturumun başında, Rus ekonomisi hakkında yapılan farklı değerlendirmelerin anımsatılması üzerine şaka yollu olarak kimseye güvenilemeyeceğini söyledi.

Putin, bazı soruların yanıtları için herkesin kendi deneyimine güvenmesi ve gerçek uzmanları referans alması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın enflasyonla mücadele ettiğini ve yeniden hedef seviye yüzde 4'e dönmeye çalıştığını kaydeden Putin, Rusya Merkez Bankası'nın faizi keskin biçimde düşürmesi halinde fiyatların da keskin biçimde artacağı uyarısında bulundu.

10. Doğu Ekonomi Forumu

10. Doğu Ekonomi Forumu, 3-6 Eylül tarihleri arasında Vladivostok'taki Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenleniyor.

Forumun bu yılki ana teması, 'Uzak Doğu - Barış ve Refah İçin İşbirliği" olarak belirlendi.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости (5 сентября 2025). Владивосток - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri katılım düzeyi yükseltilerek devam edebilir
06:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала