https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rtuk-baskani-sahinden-sozcu-tv-halk-tv-ve-tele1e-verilen-cezalara-iliskin-aciklama-agir-ve-kasitli-1097718598.html

RTÜK Başkanı Şahin'den Sözcü TV, Halk TV ve Tele1'e verilen cezalara ilişkin açıklama: 'Ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri'

RTÜK Başkanı Şahin'den Sözcü TV, Halk TV ve Tele1'e verilen cezalara ilişkin açıklama: 'Ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri'

Sputnik Türkiye

RTÜK Başkanı Şahin, Sözcü TV ve Halk TV’ye 10 günlük yayın durdurma ile Tele1’e verilen 5 kez program durdurma cezası üzerine 'dezenformasyon' uyarısında... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T00:42+0300

2025-07-09T00:42+0300

2025-07-09T00:42+0300

türki̇ye

halk tv

tele1

haberler

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

ebubekir şahin

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Son günlerde kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan bazı yanıltıcı ve dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemelidir" ifadeleriyle başlayan bir sosyal medya paylaşımında bulundu.Paylaşıma konu olan Sözcü TV, Halk TV ve Tele1'e verilen cezaların uzun süredir yapılan yapıcı uyarılara rağmen devam eden ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri sonucunda uygulandığını belirten RTÜK Başkanı, şu açıklamada bulundu:Şahin "Bir kez daha hatırlatıyoruz: RTÜK’ün ilke kararları şeffaftır, 6112 sayılı Kanun hükümleri tartışmasızdır, mahkeme kararları ortadadır" diyerek tüm yayıncılarıı kanuna ve ilgili mevzuata uygun yayın yapmaya davet etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rtukten-ceza-yagdi-halk-tv-tele1-sozcu-tv-ve-now-tvye-yaptirim-geldi-1096631116.html

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halk tv, tele1, haberler, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin