Putin ve Kim Jong Un, iş birliğini genişletme kararlılığını teyit etti

05.09.2025

Rusya Dışişleri Bakanlığı Başkan Yardımcısı Mikhail Galuzin, Rusya ve Kuzey Kore'nin ilişkileri genişletme kararlığını teyit ettiğini duyurdu.Galuzin, mevcut Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin, Putin ile Kim arasındaki en üst düzeyde karşılıklı güvenle karakterize edildiğini belirtti. Bakan Yardımcısı, 3 Eylül’de İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ve Japonya üzerindeki zaferin 80. yıl dönümü vesilesiyle Pekin’de düzenlenen etkinlikler kapsamında yapılan görüşmenin, iki ülkenin ‘yeni uluslararası meydan okumalar karşısında ortak kararlılığını’ da ortaya koyduğunu vurguladı. Kuzey Kore’nin Rusya Büyükelçisi Sin Hong Chol ise Kim Jong-Un’un, Putin ile görüşmede ikili ilişkileri ‘daha da üst bir seviyeye taşımaya yönelik sarsılmaz iradesini’ teyit ettiğini söyledi. Büyükelçi, bu gelişmenin, iki ülke arasındaki devletlerarası anlaşma doğrultusunda, tüm alanlarda ilişkilerin ilerletilmesi açısından ‘son derece önemli bir adım’ olduğunu ifade etti.Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ise Kuzey Kore’nin 77. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen resmi resepsiyonda “Halklarımız arasındaki ilişki sadece dostlukla sınırlı değil; bu ilişkiler, Sovyet ve Rus askerleriyle Kore Halk Ordusu askerlerinin omuz omuza savaştığı çatışmalar sırasında pekiştirildi” dedi.

