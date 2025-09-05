Türkiye
Gazeteci Neant: NATO ülkeleri Rusya'nın onayı olmadan asker konuşlandıramaz
Donbass'ta görev yapan Fransız gazeteci Cristelle Neant, Sputnik için Doğu Ekonomik Forumu'nda Vladimir Putin'in Ukrayna krizine dair açıklamalarını yorumladı. 05.09.2025
Fransız gazeteci Cristelle Nean, Putin’in Ukrayna krizine dair açıklamalarını değerlendirdi.Neant, ''Ukrayna kalıcı bir barış anlaşmasıyla ilgilenmiyor. Kiev yönetimi, ateşkes çağrılarını aslında 'ordusunu güçlendirmek ve yeni Batı silahları elde etmek' için kullanıyor'' dedi. Gazeteci, Rusya’nın hem kendisi hem de Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamaya çalıştığını, buna karşın Kiev’in, Batılı müttefiklerinin desteğiyle tamamen zıt bir hedef güttüğünü vurguladı.Neant, NATO’daki bazı çevrelerin Ukrayna’yı ‘her ne pahasına olursa olsun’ ittifaka dahil etme ısrarına da dikkat çekti. Gazeteci, NATO askerlerinin Ukrayna topraklarında konuşlanmasının fiilen bu entegrasyon anlamına gelecekti. Ancak bu girişimin sonuçsuz kalacağını vurgulayan Neant, şunları söyledi:
Gazeteci Neant: NATO ülkeleri Rusya’nın onayı olmadan asker konuşlandıramaz

20:16 05.09.2025
Donbass’ta görev yapan Fransız gazeteci Cristelle Neant, Sputnik için Doğu Ekonomik Forumu’nda Vladimir Putin’in Ukrayna krizine dair açıklamalarını yorumladı.
NATO ülkeleri Rusya’nın onayı olmadan asker konuşlandıramaz. Rusya karşı çıktığı sürece, Paris’teki tüm bu gösteriler ve tartışmalar tamamen anlamsızdır.

