https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/gazeteci-neant-nato-ulkeleri-rusyanin-onayi-olmadan-asker-konuslandiramaz-1099147982.html

Gazeteci Neant: NATO ülkeleri Rusya’nın onayı olmadan asker konuşlandıramaz

Gazeteci Neant: NATO ülkeleri Rusya’nın onayı olmadan asker konuşlandıramaz

Sputnik Türkiye

Donbass’ta görev yapan Fransız gazeteci Cristelle Neant, Sputnik için Doğu Ekonomik Forumu’nda Vladimir Putin’in Ukrayna krizine dair açıklamalarını yorumladı. 05.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-05T20:16+0300

2025-09-05T20:16+0300

2025-09-05T20:16+0300

dünya

rusya

donbass

ukrayna

nato

sputnik

asker

paralı asker

yabancı asker

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099124831_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_8d9908113b38a7a0f2db28f116c71bcc.jpg

Fransız gazeteci Cristelle Nean, Putin’in Ukrayna krizine dair açıklamalarını değerlendirdi.Neant, ''Ukrayna kalıcı bir barış anlaşmasıyla ilgilenmiyor. Kiev yönetimi, ateşkes çağrılarını aslında 'ordusunu güçlendirmek ve yeni Batı silahları elde etmek' için kullanıyor'' dedi. Gazeteci, Rusya’nın hem kendisi hem de Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamaya çalıştığını, buna karşın Kiev’in, Batılı müttefiklerinin desteğiyle tamamen zıt bir hedef güttüğünü vurguladı.Neant, NATO’daki bazı çevrelerin Ukrayna’yı ‘her ne pahasına olursa olsun’ ittifaka dahil etme ısrarına da dikkat çekti. Gazeteci, NATO askerlerinin Ukrayna topraklarında konuşlanmasının fiilen bu entegrasyon anlamına gelecekti. Ancak bu girişimin sonuçsuz kalacağını vurgulayan Neant, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/dr-ruzive-putin-rusyayi-kuresel-jeopolitik-aktor-olarak-konumlandiriyor-1099147699.html

rusya

donbass

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, donbass, ukrayna, nato, sputnik, asker, paralı asker, yabancı asker