https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/gazeteci-neant-nato-ulkeleri-rusyanin-onayi-olmadan-asker-konuslandiramaz-1099147982.html
Gazeteci Neant: NATO ülkeleri Rusya’nın onayı olmadan asker konuşlandıramaz
Gazeteci Neant: NATO ülkeleri Rusya’nın onayı olmadan asker konuşlandıramaz
Sputnik Türkiye
Donbass’ta görev yapan Fransız gazeteci Cristelle Neant, Sputnik için Doğu Ekonomik Forumu’nda Vladimir Putin’in Ukrayna krizine dair açıklamalarını yorumladı. 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T20:16+0300
2025-09-05T20:16+0300
2025-09-05T20:16+0300
dünya
rusya
donbass
ukrayna
nato
sputnik
asker
paralı asker
yabancı asker
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099124831_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_8d9908113b38a7a0f2db28f116c71bcc.jpg
Fransız gazeteci Cristelle Nean, Putin’in Ukrayna krizine dair açıklamalarını değerlendirdi.Neant, ''Ukrayna kalıcı bir barış anlaşmasıyla ilgilenmiyor. Kiev yönetimi, ateşkes çağrılarını aslında 'ordusunu güçlendirmek ve yeni Batı silahları elde etmek' için kullanıyor'' dedi. Gazeteci, Rusya’nın hem kendisi hem de Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamaya çalıştığını, buna karşın Kiev’in, Batılı müttefiklerinin desteğiyle tamamen zıt bir hedef güttüğünü vurguladı.Neant, NATO’daki bazı çevrelerin Ukrayna’yı ‘her ne pahasına olursa olsun’ ittifaka dahil etme ısrarına da dikkat çekti. Gazeteci, NATO askerlerinin Ukrayna topraklarında konuşlanmasının fiilen bu entegrasyon anlamına gelecekti. Ancak bu girişimin sonuçsuz kalacağını vurgulayan Neant, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/dr-ruzive-putin-rusyayi-kuresel-jeopolitik-aktor-olarak-konumlandiriyor-1099147699.html
rusya
donbass
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099124831_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e2c1d00171d401d375670252a7af9aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, donbass, ukrayna, nato, sputnik, asker, paralı asker, yabancı asker
rusya, donbass, ukrayna, nato, sputnik, asker, paralı asker, yabancı asker
Gazeteci Neant: NATO ülkeleri Rusya’nın onayı olmadan asker konuşlandıramaz
Donbass’ta görev yapan Fransız gazeteci Cristelle Neant, Sputnik için Doğu Ekonomik Forumu’nda Vladimir Putin’in Ukrayna krizine dair açıklamalarını yorumladı.
Fransız gazeteci Cristelle Nean, Putin’in Ukrayna krizine dair açıklamalarını değerlendirdi.
Neant, ''Ukrayna kalıcı bir barış anlaşmasıyla ilgilenmiyor. Kiev yönetimi, ateşkes çağrılarını aslında 'ordusunu güçlendirmek ve yeni Batı silahları elde etmek' için kullanıyor'' dedi.
Gazeteci, Rusya’nın hem kendisi hem de Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamaya çalıştığını, buna karşın Kiev’in, Batılı müttefiklerinin desteğiyle tamamen zıt bir hedef güttüğünü vurguladı.
Neant, NATO’daki bazı çevrelerin Ukrayna’yı ‘her ne pahasına olursa olsun’ ittifaka dahil etme ısrarına da dikkat çekti.
Gazeteci, NATO askerlerinin Ukrayna topraklarında konuşlanmasının fiilen bu entegrasyon anlamına gelecekti. Ancak bu girişimin sonuçsuz kalacağını vurgulayan Neant, şunları söyledi:
NATO ülkeleri Rusya’nın onayı olmadan asker konuşlandıramaz. Rusya karşı çıktığı sürece, Paris’teki tüm bu gösteriler ve tartışmalar tamamen anlamsızdır.