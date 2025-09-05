Peskov: İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri katılım düzeyi yükseltilerek devam edebilir
06:36 05.09.2025 (güncellendi: 07:03 05.09.2025)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости (5 сентября 2025). Владивосток
© Sputnik / Владимир Астапкович/
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in İstanbul'daki çalışmadan çok memnun olduğunu belirterek bu sürecin katılımcıların düzeyi yükseltilerek devam edilebileceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelere katılım düzeyi yükseltilerek devam edilebileceğini belirtti.
Vladivostok kentinde devam eden 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda Sputnik'e demeç veren Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus müzakere grubunun Ukrayna'yla yaptığı çalışmanın verimini çok değerli buldu. Bu nedenle bu çalışma devam edebilir ve devam etmelidir" dedi.
Sözcü, Medinskiy başkanlığındaki heyetin düzeyinin zaten yüksek olduğunu da kaydetti.
Rusya ile Ukrayna arasında üst ve en üst düzeyde görüşmeler yapılması için çok büyük çalışma yapılması gerektiğini belirten Peskov, zira küçük sorunların, küçük teknik sorunların çözümünün topyekün çözümü beraberinde getireceğini ifade etti.
Vladivostok kentinde devam eden 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda Sputnik'e demeç veren Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus müzakere grubunun Ukrayna'yla yaptığı çalışmanın verimini çok değerli buldu. Bu nedenle bu çalışma devam edebilir ve devam etmelidir" dedi.
Sözcü, Medinskiy başkanlığındaki heyetin düzeyinin zaten yüksek olduğunu da kaydetti.
Rusya ile Ukrayna arasında üst ve en üst düzeyde görüşmeler yapılması için çok büyük çalışma yapılması gerektiğini belirten Peskov, zira küçük sorunların, küçük teknik sorunların çözümünün topyekün çözümü beraberinde getireceğini ifade etti.
'Rusya'ya da güvenlik garantileri verilmeli'
Kremlin Sözcüsü, bir soru üzerine, Ukrayna'ya sunulması öngörülen güvenlik garantilerinin Rusya'ya da verilmesi gerektiğini vurguladı.
"Bu çatışmanın temel nedenlerinden biri neydi? Ülkemizin güvenlik garantilerinin temelleri ihlal edilmeye başlanması, Ukrayna NATO'ya çekilmeye başlanması. NATO'nun askeri altyapısının da sınırlarımıza doğru ilerlemeye başlaması. Elbette, çözüm sürecinde bu garantilerin hem bize hem de Ukraynalılara sağlanması gerekiyor" diye devam eden Peskov, tüm bunların müzakerelerin konusu olması gerektiği mesajını gönderdi.
"Bu çatışmanın temel nedenlerinden biri neydi? Ülkemizin güvenlik garantilerinin temelleri ihlal edilmeye başlanması, Ukrayna NATO'ya çekilmeye başlanması. NATO'nun askeri altyapısının da sınırlarımıza doğru ilerlemeye başlaması. Elbette, çözüm sürecinde bu garantilerin hem bize hem de Ukraynalılara sağlanması gerekiyor" diye devam eden Peskov, tüm bunların müzakerelerin konusu olması gerektiği mesajını gönderdi.
'İstanbul'daki anlaşmada güvenlik garantileri yer alıyordu'
Peskov, 2022'de İstanbul'da hazırlanan anlaşmanın hükümlerinde tüm güvenlik garantilerinin yer aldığını da anımsattı.
Sözcü, "2022 yılında İstanbul'da yapılan anlaşmaların hükümlerini dikkatlice okursanız, bütün güvenlik garantilerinin orada yer aldığını, hepsinin orada sağlandığını görürsünüz" dedi.
Sözcü, "2022 yılında İstanbul'da yapılan anlaşmaların hükümlerini dikkatlice okursanız, bütün güvenlik garantilerinin orada yer aldığını, hepsinin orada sağlandığını görürsünüz" dedi.
'Putin'in konuşmasında Rus ekonomisi ön planda olacak'
Putin'in 10. Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda yapacağı konuşmanın ana konusu hakkında da bilgi veren Peskov, şöyle konuştu:
"Putin, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında son 4-5 günde yaşananların jeopolitik sonuçlarını özetledi. Dolayısıyla, bunlar zaten özetlenmiş durumda. Ancak bugün asıl konu jeopolitika olmayacak. Rus ekonomi forumunda da jeopolitika ana konu olmamalı. Ana konu, Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinin ekonomik kalkınması olacak. Burası, devasa ve henüz keşfedilmemiş potansiyele sahip çok büyük bir bölge. Kabul edilen birçok program sayesinde Rusya ortalamasından daha hızlı gelişen bir bölge. İşte bu, ön planda olacak."
10. Doğu Ekonomi Forumu
10. Doğu Ekonomi Forumu, 3-6 Eylül tarihleri arasında Vladivostok'taki Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenleniyor.
Forumun bu yılki ana teması, 'Uzak Doğu - Barış ve Refah İçin İşbirliği" olarak belirlendi.
Forumun bu yılki ana teması, 'Uzak Doğu - Barış ve Refah İçin İşbirliği" olarak belirlendi.