Pakistan ve Ermenistan tarihi bir adım atıyor: İlk kez diplomatik ilişkilerin kurulması gündeme alındı
Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını ele aldıklarını açıkladı. Dar, sosyal medya hesabından, “Ermenistan Dışişleri Bakanı ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik ve diplomatik ilişkiler kurmayı değerlendirmeyi kabul ettik” mesajını paylaştı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise, “Önemli bir görüşme yaptık. İkili ilişkiler ve çok taraflı platformlarda iş birliği vizyonu çerçevesinde, diplomatik ilişkilerin kurulmasını ele aldık” ifadelerini kullandı.Geçmişteki sorunlu ilişkilerPakistan ile Ermenistan arasındaki ilişkiler yıllardır resmi olarak bulunmuyordu. Bunun başlıca nedeni ise Pakistan’ın Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycan’a verdiği güçlü destekti.İki ülke arasındaki bu adım, Güney Kafkasya’daki dengeler açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor. Uzmanlar, bu görüşmenin bölgede yeni bir diplomasi sayfası açabileceğini belirtiyor.
Pakistan ve Ermenistan, bugüne kadar resmi diplomatik bağları olmayan iki ülkeydi. Şimdi ise taraflar ilk kez ilişkileri başlatmayı değerlendirmeye hazırlanıyor.
Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını ele aldıklarını açıkladı. Dar, sosyal medya hesabından, “Ermenistan Dışişleri Bakanı ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik ve diplomatik ilişkiler kurmayı değerlendirmeyi kabul ettik” mesajını paylaştı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise, “Önemli bir görüşme yaptık. İkili ilişkiler ve çok taraflı platformlarda iş birliği vizyonu çerçevesinde, diplomatik ilişkilerin kurulmasını ele aldık” ifadelerini kullandı.
Geçmişteki sorunlu ilişkiler
Pakistan ile Ermenistan arasındaki ilişkiler yıllardır resmi olarak bulunmuyordu. Bunun başlıca nedeni ise Pakistan’ın Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycan’a verdiği güçlü destekti.
İki ülke arasındaki bu adım, Güney Kafkasya’daki dengeler açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor. Uzmanlar, bu görüşmenin bölgede yeni bir diplomasi sayfası açabileceğini belirtiyor.