Neymar’a büyük miras: İsimsiz milyarder 47 milyar TL'lik servet bıraktı

Neymar'a büyük miras: İsimsiz milyarder 47 milyar TL'lik servet bıraktı

Brezilyalı futbol yıldızı Neymar Jr, beklenmedik bir şekilde dev bir mirasın sahibi oldu. Porto Alegre'de haziran ayında resmileştirilen vasiyetle, ismi... 05.09.2025

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Porto Alegre’de yapılan bir vasiyetnameyle ismi açıklanmayan bir milyarder, 33 yaşındaki futbolcu Neymar Jr’ı tek mirasçı olarak belirledi. Söz konusu servetin yaklaşık 6.2 milyar real yani yaklaşık 47 milyar TL olduğu bildirildi.'Neymar’la kişisel bağ kurdu'Yerel medya organı RIC’in aktardığına göre milyarder, Neymar’a hayranlık duyuyordu ve özellikle babasıyla olan bağını kendi hayatındaki ilişkilere benzetiyordu. Çocuğu olmayan iş insanı, bu nedenle tüm varlığını futbolcuya bırakmaya karar verdi.Neymar’ın serveti katlandıZaten 300-330 milyon dolar arasında bir servete sahip olduğu tahmin edilen Neymar, bu mirasla birlikte Brezilya’da resmen milyarder unvanını kazandı. Futbolcunun henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı, mirasın ise yasal süreçlerden geçmesi gerektiği belirtiliyor.Suudi Arabistan’dan Santos’a dönüşGeçtiğimiz yıl Al-Hilal formasıyla Suudi Arabistan’da sadece yedi maçta bir gol atan Neymar, buna rağmen yıllık 129,2 milyon sterlinlik maaş aldı. Ancak sakatlıklarla geçen dönemin ardından Neymar, yuvası olarak gördüğü Santos FC’ye geri döndü.“Burası sadece takımım değil; evim, köklerim, tarihimin ve hayatımın bir parçası” diyerek dönüşünü duyurdu.Futbol dünyasında tartışma yarattıSosyal medyada gündem olan haber, “Zaten zengin olan bir futbolcuya neden bu kadar büyük bir servet bırakıldı?” sorularını da beraberinde getirdi. Uzmanlar, mirasın onaylanması halinde olası hukuki itirazların gündeme gelebileceğini belirtiyor.

