Milli takımlardan bu hafta 3'te 3: Sahada, parkede, filede maçlar ne zaman?

Milli takımlardan bu hafta 3'te 3: Sahada, parkede, filede maçlar ne zaman?

Basketbolda 12 Dev Adam, Sırbistan'ı 95-90 yenerek grubu namağlup lider tamamladı.Voleybolda Filenin Sultanları, ABD'yi 3-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonası'nda... 05.09.2025

Türk sporunda bu hafta milli takımlar 3'te 3 yaptı. Basketbolda 12 Dev Adam, Sırbistan’ı 95-90 mağlup ederek grubu namağlup lider tamamladı. Filenin Sultanları, ABD’yi 3-1’le geçerek Dünya Şampiyonası’nda ilk kez yarı finale yükseldi. A Milli Futbol Takımı ise Dünya Kupası Elemeleri’nde Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.Filenin Sultanları'nın yarı final rakibi JaponyaFIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Tayland’ın Bangkok kentindeki Huamark Kapalı Spor Salonu'nda karşılaştı. İlk kez yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirtti.Filenin Sultanları, yarı finalde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30'da oynanacak.12 Dev Adam çeyrek final için sahaya çıkacakSırbistan'ı 95-90 skorla deviren 12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. 5'te 5 yaparak grubunu namağlup lider tamamlayan A Milli Basketbol takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında yarın (6 Eylül Cumartesi) İsveç ile karşı karşıya gelecek. Arena Riga'daki karşılaşma, saat 12.00'de başlayacak. A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.Dünya Kupası elemelerinde rakip İspanyaA Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile yapacağı maçın hazırlıkları için Konya'ya geldi. A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde yarın başlayacak.Türkiye-İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

