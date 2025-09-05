https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/nato-abdnin-avrupa-ordularini-desteklemekten-vazgecmesinin-sonuclarini-inceliyor-1099144722.html
'NATO, ABD'nin Avrupa ordularını desteklemekten vazgeçmesinin sonuçlarını inceliyor'
‘NATO, ABD'nin Avrupa ordularını desteklemekten vazgeçmesinin sonuçlarını inceliyor’
05.09.2025
Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, Yle televizyonuna verdiği demeçte NATO'nun ABD'nin Rusya ile sınır komşusu olan Avrupa ülkelerinin ordularını mali olarak desteklemekten vazgeçmesinin sonuçlarını incelediğini söyledi.Hakkanen, "Şu anda NATO, bu kararın sonuçlarını ve Avrupa ülkelerinin yeterli güvenlik önlemlerini sağlamak için birlikte varması gereken sonuçları dikkatle değerlendiriyor. ABD'nin odak noktasını kaydırması durumunda Baltık ülkelerinin güvenlik durumunun ne olacağına bakacağız" dedi.Bakan ayrıca, Finlandiya ve ABD arasındaki ikili savunma işbirliğinin çok iyi ve planlanandan daha hızlı geliştiğini vurgulayarak "Bizim için burada herhangi bir risk yok" ifadesini kullandı.Daha önce Financial Times, kaynaklara atıfla, ABD'nin Rusya ile sınır komşusu olan Avrupa ülkeleri için güvenlik alanında yüz milyonlarca dolarlık destek programlarını sonlandıracağını aktarmıştı.
finlandiya
baltık ülkeleri
rusya
