https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/nato-abdnin-avrupa-ordularini-desteklemekten-vazgecmesinin-sonuclarini-inceliyor-1099144722.html

‘NATO, ABD'nin Avrupa ordularını desteklemekten vazgeçmesinin sonuçlarını inceliyor’

‘NATO, ABD'nin Avrupa ordularını desteklemekten vazgeçmesinin sonuçlarını inceliyor’

Sputnik Türkiye

Finlandiya Savunma Bakanı Hakkanen, NATO’nun ABD'nin Avrupa ordularını desteklemeye kısıtlama getirmesi kararının sonuçlarını incelediğini belirtti. 05.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-05T17:22+0300

2025-09-05T17:22+0300

2025-09-05T17:19+0300

dünya

finlandiya

abd

nato

avrupa

baltık ülkeleri

güvenlik

rusya

financial times

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1a/1060438812_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_49ed770e6baa0afb02f583f4cd613540.jpg

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, Yle televizyonuna verdiği demeçte NATO’nun ABD'nin Rusya ile sınır komşusu olan Avrupa ülkelerinin ordularını mali olarak desteklemekten vazgeçmesinin sonuçlarını incelediğini söyledi.Hakkanen, “Şu anda NATO, bu kararın sonuçlarını ve Avrupa ülkelerinin yeterli güvenlik önlemlerini sağlamak için birlikte varması gereken sonuçları dikkatle değerlendiriyor. ABD'nin odak noktasını kaydırması durumunda Baltık ülkelerinin güvenlik durumunun ne olacağına bakacağız” dedi.Bakan ayrıca, Finlandiya ve ABD arasındaki ikili savunma işbirliğinin çok iyi ve planlanandan daha hızlı geliştiğini vurgulayarak “Bizim için burada herhangi bir risk yok” ifadesini kullandı.Daha önce Financial Times, kaynaklara atıfla, ABD'nin Rusya ile sınır komşusu olan Avrupa ülkeleri için güvenlik alanında yüz milyonlarca dolarlık destek programlarını sonlandıracağını aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/abd-abye-askeri-destek-programini-kapatacak-1099140309.html

finlandiya

baltık ülkeleri

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

finlandiya, abd, nato, avrupa, baltık ülkeleri, güvenlik, rusya, financial times