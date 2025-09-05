https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/bugun-dunya-bir-seye-gec-kalma-gunu-1099130929.html

Bugün 'Dünya Bir Şeye Geç Kalma Günü'

Bugün 'Dünya Bir Şeye Geç Kalma Günü'

Sputnik Türkiye

Bir Şeye Geç Kalma Günü nedir? Bir Şeye Geç Kalma Günü Hangi Gün? Bir Şeye Geç Kalma Günü nasıl Kutlanır?

2025-09-05T11:53+0300

2025-09-05T11:53+0300

2025-09-05T11:53+0300

yaşam

abd

bir şeye geç kalma günü

eylül

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099131088_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d72ab8a6984cddbbb83fc2a8da12d072.jpg

1956’dan beri kutlanan, ulusal bir tatil günü olmasa da pek çok kişi tarafından heyecanla beklenen “Dünya Bir Şeye Geç Kalma Günü” (To Be Late for Something Day) her yıl 5 Eylül’de kutlanıyor.Bu yıl Cuma gününe denk gelen, resmi olmasa da eğlenceli bir duraksama günü olarak kabul edilen ‘Dünya Bir Şeye Geç Kalma Günü’ modern hayatın koşuşturmacasından biraz uzaklaşmak ve hayatın küçük zevklerini tatmak için iyi bir fırsat olarak görülüyor.Bugün nasıl kutlanıyor?ABD’de bu günü kutlamayı alışkanlık haline getirenler, bugün yapılabilecekler arasında bir bir toplantıyı erteleyip aileyle vakit geçirmek, doğada zaman geçirmek, bir hobiye vakit ayırmak gibi başka şeylere geç kalmanızı ama aynı zamanda durmanızı sağlayacak tüyolar öneriyor.Yılın günleri programında ise bugün için şunlar öneriliyor:Günün kökeniBugün 1956'da Philadelphia'da Les Waas tarafından kurulan Procrastinators’ Club of America ile ilişkilendiriliyor. Bu organizasyon, erteleme sanatını kutlamayı ve zaman baskısını azaltmayı sağlamak amacıyla kurulmuştu.ABD'de "Ulusal Bir Şeye Geç Kalma Günü" olarak da anılsa da, bu isim popüler kültürde kullanılan bir takma isim ve resmi bir statüsü yok.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/caya-zam-geldi-bugunden-itibaren-gecerli-olacak-1099129686.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bir şeye geç kalma günü, 5 eylül, önemli günler, tarih, dünyada bugün