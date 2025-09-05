Bugün 'Dünya Bir Şeye Geç Kalma Günü'
Her yıl 5 Eylül’de kutlanan Dünya Bir Şeye Geç Kalma Günü, 1950’lerde ABD’de başlatılan ilginç bir gelenek olarak dikkat çekiyor. Günün amacı, günlük hayatın koşuşturmasına kısa bir mola verip “geç kalmanın” bazen insana esneklik ve rahatlama sağlayabileceğini hatırlatmak.
1956’dan beri kutlanan, ulusal bir tatil günü olmasa da pek çok kişi tarafından heyecanla beklenen “Dünya Bir Şeye Geç Kalma Günü” (To Be Late for Something Day) her yıl 5 Eylül’de kutlanıyor.
Bu yıl Cuma gününe denk gelen, resmi olmasa da eğlenceli bir duraksama günü olarak kabul edilen ‘Dünya Bir Şeye Geç Kalma Günü’ modern hayatın koşuşturmacasından biraz uzaklaşmak ve hayatın küçük zevklerini tatmak için iyi bir fırsat olarak görülüyor.
Bugün nasıl kutlanıyor?
ABD’de bu günü kutlamayı alışkanlık haline getirenler, bugün yapılabilecekler arasında bir bir toplantıyı erteleyip aileyle vakit geçirmek, doğada zaman geçirmek, bir hobiye vakit ayırmak gibi başka şeylere geç kalmanızı ama aynı zamanda durmanızı sağlayacak tüyolar öneriyor.
Yılın günleri programında ise bugün için şunlar öneriliyor:
Kasıtlı olarak bir randevuya veya etkinliğe geç kalmayı deneyin (tabii ki başkalarına saygısızlık etmeden, önceden haber vererek).
Günlük programınızı gevşetip spontane aktiviteler yapın: manzarayı seyretmek, çocuklarla oynamak veya bir hobiyle uğraşmak gibi.
Yolunuzun üzerinde dikkatinizi çeken küçük bir dükkan mı gördünüz? Durun ve bakın.
Otobüs durağında keyifli bir sohbet mi ettiniz, ama otobüsünüz geldi? Bırakın gitsin, bir sonrakine binersiniz.
İşe yetişmeye mi çalışıyorsunuz? Yavaşlayın, güvenle sürün, sabah yolculuğunuzun tadını çıkarın, stres yapmayın.
Günün kökeni
Bugün 1956'da Philadelphia'da Les Waas tarafından kurulan Procrastinators’ Club of America ile ilişkilendiriliyor. Bu organizasyon, erteleme sanatını kutlamayı ve zaman baskısını azaltmayı sağlamak amacıyla kurulmuştu.
ABD'de "Ulusal Bir Şeye Geç Kalma Günü" olarak da anılsa da, bu isim popüler kültürde kullanılan bir takma isim ve resmi bir statüsü yok.