https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/istanbul-valiligi-duyurdu-okul-saatlerinde-degisiklik-karari-1099134405.html
İstanbul Valiliği duyurdu: Okul saatlerinde değişiklik kararı
İstanbul Valiliği duyurdu: Okul saatlerinde değişiklik kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için önemli bir karar aldı. İlk gün kentte 3 milyon öğrenci, 171 bin öğretmen ve 17 bin servis aracının... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T12:02+0300
2025-09-05T12:02+0300
2025-09-05T12:12+0300
türki̇ye
okul
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091228536_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c110c00711ae2b4051e23e7e4762da49.jpg
İstanbul Valiliği, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kentte yaşanabilecek trafik yoğunluğuna karşı önlem aldı. Yapılan açıklamada, 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin ders başı yapacağı, 17 bin servis aracı ile binlerce velinin trafiğe çıkacağı belirtildi.Dersler 10.00’da başlayacakValilik, okulların açıldığı ilk gün servis ve okul güzergâhlarının tespiti nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanabileceğini vurguladı. Bu nedenle 8 Eylül Pazartesi günü İstanbul’daki resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Eğitim-öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergâhlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08.09.2025 Pazartesi günü ilimizde bulunan resmî – özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretimin 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/devlet-okuluna-kayit-icin-zorunlu-bagis-iddiasina-bakan-tekinden-aciklama-kimin-hangi-okula-kayit-1099130412.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091228536_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ac75ad982d230fc61230c7d02bf2d289.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025-2026 eğitim öğretim yılı, istanbul okullar açılış saati, okullar açılış saatleri 2025 istanbul, eğitim öğretim yılı başlama saati, istanbul trafik yoğunluk tedbiri, servis güzergahı ilk gün düzenleme, okul açılış saat değişikliği, istanbul valiliği duyuru, eğitim öğretim trafiği, servis ve okul güzergahı, 8 eylül 2025 okul başlama saati, istanbul okul trafiği önlem, eğitim öğretim yılı açılış saati, okullar ilk gün 10.00 15.00, eğitim öğretim yılı açılışı, valilik eğitim duyurusu istanbul
2025-2026 eğitim öğretim yılı, istanbul okullar açılış saati, okullar açılış saatleri 2025 istanbul, eğitim öğretim yılı başlama saati, istanbul trafik yoğunluk tedbiri, servis güzergahı ilk gün düzenleme, okul açılış saat değişikliği, istanbul valiliği duyuru, eğitim öğretim trafiği, servis ve okul güzergahı, 8 eylül 2025 okul başlama saati, istanbul okul trafiği önlem, eğitim öğretim yılı açılış saati, okullar ilk gün 10.00 15.00, eğitim öğretim yılı açılışı, valilik eğitim duyurusu istanbul
İstanbul Valiliği duyurdu: Okul saatlerinde değişiklik kararı
12:02 05.09.2025 (güncellendi: 12:12 05.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Valiliği, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için önemli bir karar aldı. İlk gün kentte 3 milyon öğrenci, 171 bin öğretmen ve 17 bin servis aracının trafiğe çıkacağına dikkat çekildi. Olası yoğunluğun önlenmesi için 8 Eylül Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılacağı açıklandı.
İstanbul Valiliği, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kentte yaşanabilecek trafik yoğunluğuna karşı önlem aldı. Yapılan açıklamada, 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin ders başı yapacağı, 17 bin servis aracı ile binlerce velinin trafiğe çıkacağı belirtildi.
Dersler 10.00’da başlayacak
Valilik, okulların açıldığı ilk gün servis ve okul güzergâhlarının tespiti nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanabileceğini vurguladı. Bu nedenle 8 Eylül Pazartesi günü İstanbul’daki resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Eğitim-öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergâhlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08.09.2025 Pazartesi günü ilimizde bulunan resmî – özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretimin 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.”