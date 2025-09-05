https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/istanbul-valiligi-duyurdu-okul-saatlerinde-degisiklik-karari-1099134405.html

İstanbul Valiliği duyurdu: Okul saatlerinde değişiklik kararı

İstanbul Valiliği, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kentte yaşanabilecek trafik yoğunluğuna karşı önlem aldı. Yapılan açıklamada, 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin ders başı yapacağı, 17 bin servis aracı ile binlerce velinin trafiğe çıkacağı belirtildi.Dersler 10.00’da başlayacakValilik, okulların açıldığı ilk gün servis ve okul güzergâhlarının tespiti nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanabileceğini vurguladı. Bu nedenle 8 Eylül Pazartesi günü İstanbul’daki resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Eğitim-öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergâhlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08.09.2025 Pazartesi günü ilimizde bulunan resmî – özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretimin 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.”

