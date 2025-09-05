Türkiye
Mersin'de denize giren çocuk bin 200 metre sürüklendi: Ekipler çocuğu sağ olarak kurtardı
Mersin'de denize giren çocuk bin 200 metre sürüklendi: Ekipler çocuğu sağ olarak kurtardı
Mersin'in Mezitli ilçesinde can yeleği giyen 6 yaşındaki çocuk, babasıyla birlikte denize girdi. Çocuğun akıntıya kapıldığı fark edilince Sahil Güvenlik... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
Mersin’in Mezitli ilçesinde, denizde akıntıya kapılan 6 yaşındaki çocuk, ekipleri harekete geçirdi.Valilikten yapılan açıklamada, küçük çocuk can yeleği giyerek babasıyla birlikte denize girdi. Ancak çocuk, denizde akıntıya kapılınca ailesi durumu hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi.Ekipler, bölgeye intikal ederek çocuğu denizin yaklaşık bin 200 metre açığında kurtardı. Karaya çıkarılan çocuk, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
00:50 05.09.2025
Mersin’in Mezitli ilçesinde, denizde akıntıya kapılan 6 yaşındaki çocuk, ekipleri harekete geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, küçük çocuk can yeleği giyerek babasıyla birlikte denize girdi. Ancak çocuk, denizde akıntıya kapılınca ailesi durumu hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi.
Ekipler, bölgeye intikal ederek çocuğu denizin yaklaşık bin 200 metre açığında kurtardı. Karaya çıkarılan çocuk, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
Düden Şelalesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
TÜRKİYE
Düden Şelalesi'nden düşen kadın kaybolmuştu: Cesedi, Sıçan Adası'nda bulundu
Dün, 22:58
