Düden Şelalesi'nden düşen kadın kaybolmuştu: Cesedi, Sıçan Adası'nda bulundu
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Düden Şelalesi'nden denize düştüğü değerlendirilen 47 yaşındaki Emine A.’nın cansız bedeni Sıçan Adası açıklarında bulundu. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
Antalya’da falezlerden denize düştüğü değerlendirilen 47 yaşındaki Emine A.’nın cansız bedeni 2 gün sonra bulundu. Sıçan Adası açıklarında bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, kadının cesedini denizden çıkardı. Cenaze, Balıkçı Barınağı’ndaki sahil güvenlik noktasına götürüldü. Yapılan incelemede, cesedin 2 Eylül gecesi Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü noktadan düştüğü düşünülen Emine A.’ya ait olduğu tespit edildi.Çağlayan Mahallesi’nde kadına ait çanta ve terlik bulunmasının ardından itfaiye, AFAD ve deniz polisi ekiplerince denizden ve havadan arama çalışmaları başlatılmıştı. Çantadan çıkan kimlik belgesi sayesinde cesedin kimliği kesinleşti.
Antalya’da falezlerden denize düştüğü değerlendirilen 47 yaşındaki Emine A.’nın cansız bedeni 2 gün sonra bulundu.
Sıçan Adası açıklarında bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, kadının cesedini denizden çıkardı. Cenaze, Balıkçı Barınağı’ndaki sahil güvenlik noktasına götürüldü. Yapılan incelemede, cesedin 2 Eylül gecesi Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü noktadan düştüğü düşünülen Emine A.’ya ait olduğu tespit edildi.
Çağlayan Mahallesi’nde kadına ait çanta ve terlik bulunmasının ardından itfaiye, AFAD ve deniz polisi ekiplerince denizden ve havadan arama çalışmaları başlatılmıştı. Çantadan çıkan kimlik belgesi sayesinde cesedin kimliği kesinleşti.