Hizbullah: İsrail, Lübnan üzerinden genişleme projesini gerçekleştiremeyecek
Hizbullah: İsrail, Lübnan üzerinden genişleme projesini gerçekleştiremeyecek
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail’in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve saldırıların durması şartı yerine getirilmeden örgütün silah... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
dünya
ortadoğu
lübnan
i̇srail
hizbullah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091079281_0:10:805:463_1920x0_80_0_0_70c738367952691bafa81e8d6dfa4e8b.png
lübnan
i̇srail
SON HABERLER
ortadoğu, lübnan, i̇srail, hizbullah
20:58 25.08.2025 (güncellendi: 21:00 25.08.2025)
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail’in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve saldırıların durması şartı yerine getirilmeden örgütün silah bırakmayacağını söyledi.
Lübnan’da hükümetin silahların devlet tekeline alınması yönündeki kararıyla ilgili Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım açıklamalarda bulundu.
Kasım, televizyon konuşmasında, silah bırakma tartışmalarına girmeden önce “İsrail’in Lübnan topraklarından çıkarılması, saldırıların durması, esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imarın başlaması” gerektiğini vurguladı.
“Bizi yücelten ve İsrail’den koruyan silahımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” diyen Kasım, Hizbullah’ın Lübnan ordusuna destek verdiğini ancak ordunun ülkeyi savunmada daha güçlü bir şekilde donatılması gerektiğini ifade etti.
'İsrail, Lübnan üzerinden genişleme projesi gerçekleştiremeyecek'
"İsrail Lübnan’da kalamayacak ve Lübnan üzerinden genişleme projesini gerçekleştiremeyecek" diyen Kasım, 'hükümetin silahların devlet tekeline alınması kararının anayasal olmadığını savundu ve ABD’nin bu süreçte Lübnan’ın güvenliğini tehlikeye attığını' belirtti. Kasım, "ABD yönetiminin Lübnan’la oynadığı oyunun güvenilir olmadığını ve ülke için tehlike oluşturduğunu" dile getirdi.
İsrail ordusu son çatışmalarda Lübnan’ın güneyindeki 5 stratejik tepede askeri varlığını sürdürürken, Tel Aviv yönetimi Hizbullah’ın silahsızlandırılması konusunda Beyrut’a destek vereceğini duyurdu. İsrail, Lübnan ordusunun gerekli adımları atması halinde işgal ettiği bölgelerdeki varlığını kademeli olarak azaltabileceğini açıkladı.