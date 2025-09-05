https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/dr-ruzive-putin-rusyayi-kuresel-jeopolitik-aktor-olarak-konumlandiriyor-1099147699.html
Dr. Ruzive: Putin, Rusya’yı küresel jeopolitik aktör olarak konumlandırıyor
Güney Afrika’daki Özgür Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden Uluslararası İlişkiler doktora sonrası araştırmacısı Dr. Tafadzwa Ruzive... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T19:32+0300
2025-09-05T19:32+0300
2025-09-05T19:32+0300
Dr. Tafadzwa Ruzive, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasını tarihi olarak açıkladı.Doğu Ekonomik Forumu'nda Putin'in açıklamalarını değerlendiren Dr. Ruzive, ''Başkan Putin'in Doğu Ekonomik Forumu'ndaki konuşması, Asya-Pasifik bölgesinde ve dünyada uluslararası ilişkilerle ekonomik ortaklıklar açısından önemli sonuçlar doğurdu. Farklılık, konuşmanın ciddiyet ve olgunluk düzeyindeydi. Bu kez Başkan Putin, Rusya'nın potansiyelini üç boyutta — demografik, coğrafi ve kültürel — kullanmaya yönelik belirli adımlar attığı daha derin bir düzeyde hareket etti'' dedi.'Büyük bir jeopolitik aktör rolünü üstlendi'Araştırmacı, demografik açıdan konuşmanın, Rusya'nın gelecekte küresel ölçekte büyük bir jeopolitik aktör olacağına işaret ettiğini şu sözlerle belirtti:
Güney Afrika’daki Özgür Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden Uluslararası İlişkiler doktora sonrası araştırmacısı Dr. Tafadzwa Ruzive, Putin’in Doğu Ekonomik Forumu’nun genel oturumundaki konuşmasını Sputnik için değerlendirdi.
Dr. Tafadzwa Ruzive, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuşmasını tarihi olarak açıkladı.
Doğu Ekonomik Forumu’nda Putin'in açıklamalarını değerlendiren Dr. Ruzive, ''Başkan Putin’in Doğu Ekonomik Forumu’ndaki konuşması, Asya-Pasifik bölgesinde ve dünyada uluslararası ilişkilerle ekonomik ortaklıklar açısından önemli sonuçlar doğurdu. Farklılık, konuşmanın ciddiyet ve olgunluk düzeyindeydi. Bu kez Başkan Putin, Rusya’nın potansiyelini üç boyutta — demografik, coğrafi ve kültürel — kullanmaya yönelik belirli adımlar attığı daha derin bir düzeyde hareket etti'' dedi.
'Büyük bir jeopolitik aktör rolünü üstlendi'
Araştırmacı, demografik açıdan konuşmanın, Rusya’nın gelecekte küresel ölçekte büyük bir jeopolitik aktör olacağına işaret ettiğini şu sözlerle belirtti:
Demografik açıdan, Başkan Putin’in konuşması, Rusya’nın gelecekte küresel ölçekte büyük bir jeopolitik aktör rolünü üstlendiğinin işaretiydi. Ana vurgu, Batı veya AB’den ziyade Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik gücünü kullanarak gelişmeye yapıldı. Ülke içinde ise bu konuşma, Rus halkına yönelik bir mesaj niteliğindeydi: Açıklanan politika önlemleri dikkate alındığında, Rusya’nın jeopolitik önem açısından yeni bir seviyeye geçtiğini ilan eden tarihi bir konuşmaydı.