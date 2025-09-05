https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/dr-ruzive-putin-rusyayi-kuresel-jeopolitik-aktor-olarak-konumlandiriyor-1099147699.html

Dr. Ruzive: Putin, Rusya’yı küresel jeopolitik aktör olarak konumlandırıyor

Güney Afrika’daki Özgür Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden Uluslararası İlişkiler doktora sonrası araştırmacısı Dr. Tafadzwa Ruzive... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

Dr. Tafadzwa Ruzive, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuşmasını tarihi olarak açıkladı.Doğu Ekonomik Forumu’nda Putin'in açıklamalarını değerlendiren Dr. Ruzive, ''Başkan Putin’in Doğu Ekonomik Forumu’ndaki konuşması, Asya-Pasifik bölgesinde ve dünyada uluslararası ilişkilerle ekonomik ortaklıklar açısından önemli sonuçlar doğurdu. Farklılık, konuşmanın ciddiyet ve olgunluk düzeyindeydi. Bu kez Başkan Putin, Rusya’nın potansiyelini üç boyutta — demografik, coğrafi ve kültürel — kullanmaya yönelik belirli adımlar attığı daha derin bir düzeyde hareket etti'' dedi.'Büyük bir jeopolitik aktör rolünü üstlendi'Araştırmacı, demografik açıdan konuşmanın, Rusya’nın gelecekte küresel ölçekte büyük bir jeopolitik aktör olacağına işaret ettiğini şu sözlerle belirtti:

