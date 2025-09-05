https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/devlet-okuluna-kayit-icin-zorunlu-bagis-iddiasina-bakan-tekinden-aciklama-kimin-hangi-okula-kayit-1099130412.html

Devlet okuluna kayıt için zorunlu bağış iddiasına Bakan Tekin'den açıklama: 'Kimin hangi okula kayıt yaptıracağı belli'

Çocuklarını adreslerine bağlı zorunlu kayıt okulları yerine farklı okullara yazdırmak isteyen veliler, "bağış" talepleriyle karşılaştıklarını ifade ediyor...

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken bazı veliler, çocuklarını zorunlu kayıt bölgesi dışındaki okullara yazdırmak istediklerinde yüksek miktarda “bağış” talepleriyle karşılaştıklarını iddia etti.12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor mu?Bakan Tekin zorunlu eğitim süresiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:Bakan Tekin: Her öğrencinin kaydı otomatik yapılıyorKonuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kayıt sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:“Herhangi bir öğrenci okula başlarken bütün çocuklarımızın okullara kayıtlarını zaten yapıyoruz. Liseye kayıt yaptıran bir genç adresine dayalı bir kuruma yerleştiriliyor. Çocuğunuz sınavla yerleştiyse o okula kayıt yaptırıyor, sınav dışı, adrese en yakın okula kaydını yaptırıyoruz. Ortaokul ve ilkokul öğrencileri için bütün öğrencilerimizi temel eğitim kurumlarına otomatik olarak kaydını yapıyoruz.”'Kayıt için ücret isteniyorsa yanlış anlaşılmadır'Bakan Tekin, bazı velilerin “kayıt parası” iddialarına ise şöyle yanıt verdi:“Bir veli, kayıt için ücret istendiğini söylüyorsa burada bir yanlış anlaşılma var. Kimin hangi okula kayıt yaptıracağı belli. Hiçbir çocuğu okula kayıt olmamış halde bırakmıyoruz. Hiçbir okula gitmeseler bile otomatik olarak kaydoluyor.”'Başka okula kayıt yaptıran veliler bağış ödüyor'Velilerin kendi istekleriyle farklı okullara yöneldiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:“Veli çocuğunu bizim tanımladığımız okula değil, başka okula kaydettiriyor. Biz bir planlama yapıyoruz, her okulun kapasitesi üzerinden hesap yapıyoruz. Hakkı olmadığı şekilde başka okula kayıt yaptırıyor, o zaman da para ödüyor. Buna asla müsaade etmiyoruz. Okulun da buna yetkisi yok.Bazı okullarımızda çocuklarımıza ekstra imkan sunulması isteniyor. Okul aile birliği de şu hizmeti sunacağız ve şu bağışı alacağız diyor. Bunu okul değil okul aile birliği oluyor. Böyle bir zorlamaya kimsenin kimseye yapma hakkı yok. Bunu okul aile birlikleri yapıyor. Bunu yasaklayamayız, engel de olamayız. Biz velilerden zorunlu bağış almalarını istemiyoruz. Böyle bir durum olursa gerekli olduğunda inceleme ve denetim süreci de başlatıyoruz. Zorunlu bağış diye bir şey yok biz zaten çocuklarımızın kaydını yapıyoruz."

