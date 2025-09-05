https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/kozmik-bir-ilk-buyuyen-bebek-gezegen-kesfedildi-1099145827.html

Kozmik bir ilk: Büyüyen ‘bebek gezegen’ keşfedildi

Kozmik bir ilk: Büyüyen ‘bebek gezegen’ keşfedildi

Sputnik Türkiye

Dünya'dan 433 ışık yılı uzaklıkta bulunan WISPIT 2 sistemindeki genç gezegen hakkında bilinenler...

2025-09-05T17:48+0300

2025-09-05T17:48+0300

2025-09-05T17:49+0300

yaşam

gezegen

bebek

keşif

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099145498_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5a3ddabfe7a23eea13ec5cdb58d281e.jpg

Dünya’dan gözlemlenen bu genç gaz devi, Jüpiter’in yaklaşık beş katı kütleye sahip.Arizona Üniversitesi’nden Laird Close ve Leiden Gözlemevi’nden Richelle van Capelleveen liderliğindeki ekip tarafından bulunan ve WISPIT 2b adı verilen gezegen, yıldızının çevresindeki iki parlak toz halkasının arasında yer alıyor. Gezegen, halen gaz ile toz yutarak büyümeye devam ediyor.Laird Close, “WISPIT 2’nin etrafında iki gezegen, dört halka ve dört boşluk bulunuyor olabilir. Bu gerçekten olağanüstü bir sistem” dedi.Sistemin yaşı sadece 5 milyon yıl. Bu da astronomik ölçekte oldukça genç sayılıyor. Bilim insanları, WISPIT 2b’nin gözlemlenmesinin, Jüpiter ve Satürn’ün milyarlarca yıl önceki ilk dönemlerini görmeye benzer olduğunu belirtiyor.İlk kez ‘beslenirken’ görüntüleniyorBu, bilim insanlarının ilk kez bir gezegeni bu şekilde “beslenirken” doğrudan görüntülemesi anlamına da geliyor.Bilim insanları, söz konusu gezegenin kırmızı renkte parladığını çünkü üzerine düşen hidrojen gazının aşırı ısınarak plazmaya dönüştüğünü belirtiyor. Bu süreç, özel teleskoplarla tespit edilebilen H-alfa ışınımı üretiyor.Yüzde 1 ihtimalÇalışmada dikkat çekici bir başka bulgu ise, bilinen tüm “beslenen” genç gezegenlerin Dünya’dan bakıldığında 37–52 derece eğimli yıldız sistemlerinde görülmesi.Araştırmacılar bu durumun tesadüfen gerçekleşme ihtimalinin yalnızca yüzde 1 olduğunu söylüyor. Bu açı aralığının teleskopların genç gezegenleri daha kolay yakalamasını sağladığı düşünülüyor.Bu keşif, gezegenlerin nasıl oluştuğunu ve yıldız sistemlerini nasıl şekillendirdiğini anlamada önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/darth-vaderin-isin-kilici-acik-artirmada-36-milyon-dolara-satildi-1099143736.html

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bebek gezegen, wispit 2b, keşif