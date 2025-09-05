Türkiye
Kozmik bir ilk: Büyüyen 'bebek gezegen' keşfedildi
Kozmik bir ilk: Büyüyen ‘bebek gezegen’ keşfedildi
Dünya'dan 433 ışık yılı uzaklıkta bulunan WISPIT 2 sistemindeki genç gezegen hakkında bilinenler...
Dünya'dan gözlemlenen bu genç gaz devi, Jüpiter'in yaklaşık beş katı kütleye sahip.Arizona Üniversitesi'nden Laird Close ve Leiden Gözlemevi'nden Richelle van Capelleveen liderliğindeki ekip tarafından bulunan ve WISPIT 2b adı verilen gezegen, yıldızının çevresindeki iki parlak toz halkasının arasında yer alıyor. Gezegen, halen gaz ile toz yutarak büyümeye devam ediyor.Laird Close, "WISPIT 2'nin etrafında iki gezegen, dört halka ve dört boşluk bulunuyor olabilir. Bu gerçekten olağanüstü bir sistem" dedi.Sistemin yaşı sadece 5 milyon yıl. Bu da astronomik ölçekte oldukça genç sayılıyor. Bilim insanları, WISPIT 2b'nin gözlemlenmesinin, Jüpiter ve Satürn'ün milyarlarca yıl önceki ilk dönemlerini görmeye benzer olduğunu belirtiyor.İlk kez 'beslenirken' görüntüleniyorBu, bilim insanlarının ilk kez bir gezegeni bu şekilde "beslenirken" doğrudan görüntülemesi anlamına da geliyor.Bilim insanları, söz konusu gezegenin kırmızı renkte parladığını çünkü üzerine düşen hidrojen gazının aşırı ısınarak plazmaya dönüştüğünü belirtiyor. Bu süreç, özel teleskoplarla tespit edilebilen H-alfa ışınımı üretiyor.Yüzde 1 ihtimalÇalışmada dikkat çekici bir başka bulgu ise, bilinen tüm "beslenen" genç gezegenlerin Dünya'dan bakıldığında 37–52 derece eğimli yıldız sistemlerinde görülmesi.Araştırmacılar bu durumun tesadüfen gerçekleşme ihtimalinin yalnızca yüzde 1 olduğunu söylüyor. Bu açı aralığının teleskopların genç gezegenleri daha kolay yakalamasını sağladığı düşünülüyor.Bu keşif, gezegenlerin nasıl oluştuğunu ve yıldız sistemlerini nasıl şekillendirdiğini anlamada önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.
