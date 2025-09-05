https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/kfuri-rusya-kriz-boyunca-siyasi-yollarla-cozum-aradi-1099148529.html
Kfuri: Rusya, kriz boyunca siyasi yollarla çözüm aradı
Kfuri: Rusya, kriz boyunca siyasi yollarla çözüm aradı
05.09.2025
Uzman Iskander Kfuri, Putin’in Ukrayna’daki yabancı güçlere dair açıklamalarını yorumladı.Kfuri, Putin’in Ukrayna’da yabancı güçlerin konuşlandırılmasıyla ilgili sözleri kesin, net ve yoruma kapalı bir açıklama niteliğinde olduğunu söyledi. Uzman, bu mesajın Batı’ya yönelik olduğunu ve 'Rusya’nın büyük bir güç olarak, yaşam alanı çıkarları kapsamındaki herhangi bir yabancı gücü ortadan kaldırma hakkına sahip olduğunu' ifade ettiğini belirtti. Putin’in bahsettiği güvenlik garantileri konusuna da değinen Kfuri, bunun yalnızca Rusya’nın taleplerine hizmet etmediğini, aynı zamanda Ukrayna için de faydalı olacağını söyledi. Kfuri, “Rusya kriz başladığından bu yana siyasi yollarla çözüm aradı ve tüm taraflarla iletişimde herhangi bir sorun yaşamıyor; bunu başkan da bu kez yine hatırlattı. Sorun, Kiev rejiminde ki bu rejim Batı’nın elinde bir araç olarak kalmaya devam ediyor” dedi.
Lübnanlı Rusya ve uluslararası ilişkiler uzmanı Iskander Kfuri, yaptığı değerlendirmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamalarını yorumladı. Kfuri, Rusya'nın çözüm arayışında olduğunu ancak Ukrayna'nın Batı’nın elinde bir araç olarak kalmaya devam ettiğini vurguladı.
