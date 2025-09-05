https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/kfuri-rusya-kriz-boyunca-siyasi-yollarla-cozum-aradi-1099148529.html

Kfuri: Rusya, kriz boyunca siyasi yollarla çözüm aradı

Kfuri: Rusya, kriz boyunca siyasi yollarla çözüm aradı

Sputnik Türkiye

Lübnanlı Rusya ve uluslararası ilişkiler uzmanı Iskander Kfuri, yaptığı değerlendirmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamalarını yorumladı... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-05T21:13+0300

2025-09-05T21:13+0300

2025-09-05T21:13+0300

dünya

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

barış

barış görüşmeleri

barış süreci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098980023_0:0:2887:1625_1920x0_80_0_0_b860e4f0ba45b8d4e9d5b644545bd9ff.jpg

Uzman Iskander Kfuri, Putin’in Ukrayna’daki yabancı güçlere dair açıklamalarını yorumladı.Kfuri, Putin’in Ukrayna’da yabancı güçlerin konuşlandırılmasıyla ilgili sözleri kesin, net ve yoruma kapalı bir açıklama niteliğinde olduğunu söyledi. Uzman, bu mesajın Batı’ya yönelik olduğunu ve 'Rusya’nın büyük bir güç olarak, yaşam alanı çıkarları kapsamındaki herhangi bir yabancı gücü ortadan kaldırma hakkına sahip olduğunu' ifade ettiğini belirtti. Putin’in bahsettiği güvenlik garantileri konusuna da değinen Kfuri, bunun yalnızca Rusya’nın taleplerine hizmet etmediğini, aynı zamanda Ukrayna için de faydalı olacağını söyledi. Kfuri, “Rusya kriz başladığından bu yana siyasi yollarla çözüm aradı ve tüm taraflarla iletişimde herhangi bir sorun yaşamıyor; bunu başkan da bu kez yine hatırlattı. Sorun, Kiev rejiminde ki bu rejim Batı’nın elinde bir araç olarak kalmaya devam ediyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/dr-ruzive-putin-rusyayi-kuresel-jeopolitik-aktor-olarak-konumlandiriyor-1099147699.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, ukrayna krizi, barış, barış görüşmeleri, barış süreci