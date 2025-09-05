Türkiye
Kfuri: Rusya, kriz boyunca siyasi yollarla çözüm aradı
Sputnik Türkiye
05.09.2025
dünya
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
barış
barış görüşmeleri
barış süreci
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/dr-ruzive-putin-rusyayi-kuresel-jeopolitik-aktor-olarak-konumlandiriyor-1099147699.html
rusya
ukrayna
Kfuri: Rusya, kriz boyunca siyasi yollarla çözüm aradı

21:13 05.09.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Lübnanlı Rusya ve uluslararası ilişkiler uzmanı Iskander Kfuri, yaptığı değerlendirmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamalarını yorumladı. Kfuri, Rusya'nın çözüm arayışında olduğunu ancak Ukrayna'nın Batı’nın elinde bir araç olarak kalmaya devam ettiğini vurguladı.
Uzman Iskander Kfuri, Putin’in Ukrayna’daki yabancı güçlere dair açıklamalarını yorumladı.
Kfuri, Putin’in Ukrayna’da yabancı güçlerin konuşlandırılmasıyla ilgili sözleri kesin, net ve yoruma kapalı bir açıklama niteliğinde olduğunu söyledi. Uzman, bu mesajın Batı’ya yönelik olduğunu ve 'Rusya’nın büyük bir güç olarak, yaşam alanı çıkarları kapsamındaki herhangi bir yabancı gücü ortadan kaldırma hakkına sahip olduğunu' ifade ettiğini belirtti.
Putin’in bahsettiği güvenlik garantileri konusuna da değinen Kfuri, bunun yalnızca Rusya’nın taleplerine hizmet etmediğini, aynı zamanda Ukrayna için de faydalı olacağını söyledi.
Kfuri, “Rusya kriz başladığından bu yana siyasi yollarla çözüm aradı ve tüm taraflarla iletişimde herhangi bir sorun yaşamıyor; bunu başkan da bu kez yine hatırlattı. Sorun, Kiev rejiminde ki bu rejim Batı’nın elinde bir araç olarak kalmaya devam ediyor” dedi.
Vladimir Putin telefonda - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
DÜNYA
Dr. Ruzive: Putin, Rusya’yı küresel jeopolitik aktör olarak konumlandırıyor
19:32
