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Dünyanın en yaşlı maraton koşucusu Fauja Singh, 114 yaşında trafik kazasında hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı maraton koşucusu Fauja Singh, 114 yaşında trafik kazasında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü “Turbaned Tornado” lakaplı maraton efsanesi, doğduğu köyde yolunu geçerken bir aracın çarpması sonucu vefat etti. Trajik olay, global spor camiasında derin üzüntü yarattı.
2025-07-15T15:26+0300
2025-07-15T15:26+0300
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fauja singh
maraton
koşucu
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Dünyanın en yaşlı maratoncusu olarak bilinen Fauja Singh, Hindistan’ın Pencap eyaletinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 114 yaşındaki Singh, Pencap’ın bir köyünde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Singh, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.Fauja Singh kimdir?“Turbaned Tornado” (Sarıklı Kasırga) lakabıyla tanınan Singh, sadece koşu dünyasında değil, yaşam enerjisiyle de milyonlarca insana ilham vermişti. 1911 yılında Hindistan’da doğan Singh, çocukluğunda zayıf olduğu ve yürümekte zorlandığı için okula dahi gidememişti. İlerleyen yaşlarında İngiltere’ye taşınan Singh, 89 yaşında ilk koşusuna katılmış, 100 yaşındayken Toronto Waterfront Maratonu’nu tamamlayarak tarihe geçmişti.Singh, uzun yaşamının sırrını soranlara her zaman “iyi düşünceler, sade yemek ve sürekli hareket” olarak açıklıyordu. 2012 Londra Olimpiyatları’nda meşale taşıyan Singh, Guinness Rekorlar Kitabı’na yaş doğrulama teknikleri nedeniyle resmi olarak giremese de, pasaport kayıtları ve Kraliçe II. Elizabeth’ten aldığı doğum günü tebrik mektubu ile yaşı büyük ölçüde doğrulanmıştı.Singh’in ölüm haberinin ardından, Punjab Valisi ve birçok Hintli politikacı taziye mesajları paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/edebiyatci-pinar-kur-hayatini-kaybetti-1097903560.html
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fauja singh, fauja singh öldü, fauja singh ölüm nedeni, fauja singh kimdir, dünyanın en yaşlı maratoncusu, hintli maratoncu, trafik kazası, spor dünyası
fauja singh, fauja singh öldü, fauja singh ölüm nedeni, fauja singh kimdir, dünyanın en yaşlı maratoncusu, hintli maratoncu, trafik kazası, spor dünyası

Dünyanın en yaşlı maraton koşucusu Fauja Singh, 114 yaşında trafik kazasında hayatını kaybetti

15:26 15.07.2025
© AP PhotoDünyanın en yaşlı maratoncusu Fauja Singh, 114 yaşında trafik kazasında hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı maratoncusu Fauja Singh, 114 yaşında trafik kazasında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© AP Photo
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Dünyanın en yaşlı maraton koşucusu Fauja Singh, Hindistan’da yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu 114 yaşında yaşamını yitirdi.
Dünyanın en yaşlı maratoncusu olarak bilinen Fauja Singh, Hindistan’ın Pencap eyaletinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 114 yaşındaki Singh, Pencap’ın bir köyünde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Singh, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Fauja Singh kimdir?

“Turbaned Tornado” (Sarıklı Kasırga) lakabıyla tanınan Singh, sadece koşu dünyasında değil, yaşam enerjisiyle de milyonlarca insana ilham vermişti. 1911 yılında Hindistan’da doğan Singh, çocukluğunda zayıf olduğu ve yürümekte zorlandığı için okula dahi gidememişti. İlerleyen yaşlarında İngiltere’ye taşınan Singh, 89 yaşında ilk koşusuna katılmış, 100 yaşındayken Toronto Waterfront Maratonu’nu tamamlayarak tarihe geçmişti.
Singh, uzun yaşamının sırrını soranlara her zaman “iyi düşünceler, sade yemek ve sürekli hareket” olarak açıklıyordu. 2012 Londra Olimpiyatları’nda meşale taşıyan Singh, Guinness Rekorlar Kitabı’na yaş doğrulama teknikleri nedeniyle resmi olarak giremese de, pasaport kayıtları ve Kraliçe II. Elizabeth’ten aldığı doğum günü tebrik mektubu ile yaşı büyük ölçüde doğrulanmıştı.
Singh’in ölüm haberinin ardından, Punjab Valisi ve birçok Hintli politikacı taziye mesajları paylaştı.
Pınar Kür - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
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